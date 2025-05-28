ضبط 750 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

تنفيذاً لتوجيهات محافظ دمياط بمواصلة الحملات الرقابية

شنت مديرية الطب البيطري بـمحافظة دمياط، حملة رقابية مكثفة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ومديريتي التموين والصحة، وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة، في إطار جهود حماية صحة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

ضبط كميات كبيرة من الدواجن الفاسدة

وأسفرت الحملة عن ضبط 750 كيلوجرامًا من الدواجن ومجزءاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة رقابية مكثفة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية

الدكتور إيهاب شكري: لا تهاون مع المخالفين

ومن جانبه، صرح الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، قائلًا: "نواصل تنفيذ حملاتنا التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق. لن نتهاون مع أي محاولة للإضرار بصحة المواطنين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين."

تأكيد على استمرار الحملات حفاظًا على سلامة المواطنين

وأكدت الجهات المعنية أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومكثف، لضبط المخالفات والتأكد من صلاحية المعروض من الأغذية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

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