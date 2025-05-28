محافظ دمياط يتفقد مكتب بريد شرباص

الشهابي يؤكد: تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات أولوية مستمرة

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة تفقدية مفاجئة اليوم لمكتب البريد بقرية شرباص التابعة لمركز فارسكور، للاطلاع على سير العمل والتفاعل مع المواطنين بشكل مباشر، وذلك في إطار حرصه على متابعة جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة.

متابعة الأداء وتقييم الخدمات

اطلع محافظ دمياط على مستوى الخدمة المقدمة داخل المكتب، وتابع إجراءات صرف المعاشات والخدمات البريدية والمالية، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه مكاتب البريد في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الريفية، حيث تُعد نافذة حيوية لتقديم الخدمات الحكومية.

محافظ دمياط يفاجئ مكتب البريد بقرية شرباص

تفاعل مباشر مع المواطنين

حرص المحافظ على فتح حوار مباشر مع عدد من المواطنين المترددين على المكتب، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن جودة الخدمات وسرعة الإجراءات، كما وجه العاملين بالمكتب بضرورة تقديم أقصى درجات الدعم والتسهيل، خصوصًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان حصولهم على الخدمة بشكل كريم وبدون عناء.

تأكيد على استمرار المتابعة الميدانية

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن استراتيجية المحافظة للرقابة المستمرة وتحسين مستوى الخدمات في جميع المرافق، مشددًا على أن التواجد على الأرض هو السبيل الأنجح لرصد المشكلات والعمل على حلها بشكل فوري، بما يحقق رضا المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات الحكومية.





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