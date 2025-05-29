لجنة فنية لمعاينة مواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية بالدقهلية (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة فنية للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية، برئاسة مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وعضوية كافة الجهات المختصة وتضم الزراعة والطب البيطري والتموين والغاز والطرق والبيئة والشئون الهندسية والتخطيط العمراني والحوكمة والمراجعة الداخلية والشئون القانونية.

مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني كثلاجات حفظ الخضروات والفاكهة والدواجن



وأوضح "مرزوق" أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني كثلاجات حفظ الخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتجهيز وإنتاج العصائر والمواد الغذائية وتتضمن أيضا مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.

الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الإقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل التي تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

المشروعات تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد

وأوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا للقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ١٩١٩ لسنة ٢٠١٦ فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وبحضور مسئولي الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات المشار إليها بعدد من المراكز بنطاق المحافظة، شملت مراكز ومدن السنبلاوين وأجا وبلقاس، تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ برئاسة السكرتير العام واللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ للموافقة على إقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة.

إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من السيدة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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