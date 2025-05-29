الدقهلية تعلن انتهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

تستعد محافظة الدقهلية لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية التي من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل 31-5-2025 وتنتهي الأربعاء 4-6-2025.

ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية بالدقهلية

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي كالتالي:

السبت 31 مايو اللغة العربية. الخط والإملاء ساعتين ونصف منهم ٢٠ دقيقة للإملاء، وتربية دينية في ساعة ونصف

الأحد مادتي الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية في ساعتين لكل منهما

الإثنين لغة أجنبية في ساعتين

الثلاثاء الهندسة والتربية الفنية ساعتين لكل منهما

الأربعاء العلوم ساعتين والمومبيوتى وتكنولوجيا المعلومات في ساعة

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية

وكان محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، قد عقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني.

وحضر الاجتماع وكلاء الإدارات التعليمية بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة.

الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد وكيل تعليم الدقهلية خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات مشددًا على تطبيق القواعد المنظمة بكل دقة.

كما أكد أيضًا أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، والتنبيه علي رؤساء اللجان بخلق جو مناسب للعملية الامتحانية والسيطرة علي اللجان، كذلك توفير التعزيزات اللازمة للجان فورًا.

كما أشار إلى ضرورة تنظيم عملية الاعتذارات عن أعمال الامتحانات داخل الإدارات التعليمية فقط مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.







وفي نهاية الاجتماع قدم الرشيدي الشكر للحضور وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أفضل النتائج لعام دراسي ناجح.

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