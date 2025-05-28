محافظ الدقهلية: 1344 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بكفر المحمدية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن استفادة 1344 مواطن من أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، التي أقيمت بكفر المحمدية مركز ميت غمر، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة، وخاصة المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

شملت تخصصات مختلفة، ضمت 8 عيادات

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، وشملت تخصصات مختلفة، ضمت 8 عيادات، قامت بالكشف على، 185 باطنة، 162 أطفال، 43 جراحة، 36 أسنان، 117 رمد، 85 نساء وتنظيم أسرة، 138 جلدية، 154 عظام.

90 أشعة عادية وموجات صوتية

كما قامت القافلة بإجراء، 90 أشعة عادية وموجات صوتية، 161 كشف مبكر عن الضغط والسكر، ومعمل الدم والطفيليات 173، وإحالة 4 حالات للمستشفيات، إلى جانب عقد 45 ندوات تثقيفية، استفاد منها 600 مترددا على القافلة.

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