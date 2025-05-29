محافظ الغربية يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى سامول بعد التطوير

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم قسم العناية المركزة بمستشفى سامول المركزي بمركز المحلة الكبرى، بعد تطويره ورفع كفاءته بالكامل وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، ضمن توجه عام لتحديث البنية التحتية الصحية بالمراكز والقرى وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد،الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وخلال الجولة، استمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي من الدكتور أسامة بلبل، الذي أوضح أن القسم تم تطويره وفقًا لأحدث المعايير الطبية، حيث تم مضاعفة عدد الأسرة من 10 إلى 19 سريرًا، وزُوِّد بـ6 أجهزة تنفس صناعي، و9 أجهزة مونيتور، و9 مضخات محاليل، و5 أسرة حركة، إلى جانب تجهيزات متكاملة تشمل جهازي كراش كار وجهاز صدمات كهربائية، ليصبح القسم مؤهلًا بالكامل لاستقبال ورعاية الحالات الحرجة.

وأكد محافظ الغربية أن ما تحقق اليوم يُعد نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية داخل مستشفى سامول، ويعكس ثمرة التعاون الصادق بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني الواعية، وموجهًا إليهم الشكر على ما قدموه من دعم وعطاء لصالح المواطن.

وقال محافظ الغربية: “هدفنا هو راحة المواطن، وتوفير الخدمة الصحية اللائقة له في أقرب نقطة سكنية ممكنة، دون أن يُكلف عناء الانتقال أو المعاناة.. وهذا الإنجاز رسالة واضحة بأن الدولة لا تنسى قراها ومراكزها، وأن الدعم الحقيقي يصل لكل من يستحقه.”

كما شدد “الجندي” على أن مركز المحلة الكبرى يحظى بأولوية واضحة في ملف الصحة لكونه من أكبر مراكز المحافظة كثافة، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تطوير كافة المنشآت الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بالتعاون مع شركاء التنمية الحقيقيين من أبناء المجتمع.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بافتتاح القسم، واعتبروه بمثابة حلم تحقق بعد سنوات من الانتظار، حيث وصفه عدد من المواطنين بأنه “طوق نجاة حقيقي” للحالات الحرجة، خاصة لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، الذين لم يعودوا مضطرين للسفر إلى المستشفيات البعيدة لتلقي الرعاية المناسبة.

وحرص المحافظ على تفقد قسم العلاج الطبيعي للأطفال الذي تم إنشاؤه حديثًا بالمستشفى وأشاد بمستوى الخدمة المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن هذه النوعية من المشروعات تمثل استثمارًا في الإنسان المصري قبل كل شيء.

واختتم “الجندي” جولته بتجديد التزام المحافظة بالعمل المستمر من أجل تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، مشيرًا إلى أن ما تحقق اليوم بمستشفى سامول ليس نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة من التطوير في مختلف مراكز وقرى الغربية.

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