محافظ الغربية: جاهزون لإطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بـ121 لجنة

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة انتهت من كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي من المقرر أن تنطلق غدا الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 12 يونيو 2025.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم سخرت جميع إمكاناتها لخدمة أبنائها الطلاب، وعملت على تجهيز 121 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة لاستقبال 39 ألفًا و642 طالبًا وطالبة في جميع التخصصات الفنية المختلفة، والتي تشمل التعليم الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي، والتعليم المزدوج.

وأشار محافظ الغربية إلى أن اللجان موزعة بدقة ووفقًا لمعايير تنظيمية صارمة، حيث تم تخصيص 57 لجنة للتعليم الصناعي، و10 لجان للتعليم الزراعي، و48 لجنة للتعليم التجاري، و6 لجان للتعليم التجاري والفندقي، مع تنظيم حضور الطلاب بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب داخل كل لجنة 20 طالبًا، حفاظًا على راحة الطلاب والتزامًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن المحافظة عملت على تكثيف أعمال النظافة وإزالة كافة الإشغالات المحيطة بمقار اللجان الامتحانية، بالتنسيق مع أجهزة الأحياء ووحدات النظافة، لتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بمكانة العملية التعليمية، وتضمن سهولة وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى اللجان دون أي معوقات.

وأوضح المحافظ أن مديرية التربية والتعليم أتمت تجهيز 23 استراحة خاصة بالمشرفين والمعلمين المكلفين بأعمال الامتحانات، منها 13 استراحة مخصصة للرجال و10 استراحات للنساء، حيث تم توفير جميع وسائل الراحة والتجهيزات اللازمة التي تليق بالسادة المشرفين، مع توفير بيئة عمل مناسبة تضمن التركيز والانضباط طوال فترة الامتحانات.

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل مع مديريات الأمن، الصحة، الإسعاف، التأمين الصحي، الكهرباء، والتموين، لتوفير أعلى درجات الأمان والتسهيلات اللازمة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن مديرية الأمن تشدد على تأمين جميع اللجان والاستراحات، مع تنفيذ خطط أمنية مشددة لضمان انضباط سير الامتحانات وسلامة الطلاب والمعلمين.

من جانبه اوضح الاستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع اللجان قد تم تجهيزها بشكل كامل وبأعلى مستوى من الجودة، حيث تم فرش وتأثيث اللجان بأثاث مناسب، وضمان توفير الإضاءة الكافية والتهوية الجيدة من خلال تركيب المراوح وتفقد سلامتها، مع توفير جو ملائم للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم توزيع العصا الإلكترونية على جميع لجان الامتحانات للكشف الدقيق عن الأجهزة الإلكترونية المحمولة والساعات الذكية، في إطار الإجراءات الصارمة لمنع الغش وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف ناصر حسن أن الوزارة شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية المختلفة، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كافة الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات بأعلى مستوى من الانضباط والشفافية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المحافظة والوزارة حريصتان على الالتزام التام بجميع الضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات، بما يشمل عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية أخرى داخل اللجان، حرصًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق العدالة لجميع الطلاب.

وفي ختام تصريحاته، أكد ناصر حسن أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية في منظومة التنمية المستدامة بمصر، وأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير هذا القطاع الحيوي، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح، ومشيدًا بالدور الكبير لمحافظة الغربية في توفير كل الدعم والإمكانات لإنجاح منظومة الامتحانات.

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