محافظ الغربية: منظومة متكاملة لخدمة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا شمل كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، وذلك لمراجعة خطة العمل خلال أيام العيد، والتأكيد على جاهزية الجهاز التنفيذي بكامل طاقته لضمان انتظام الخدمات وتقديمها للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، في إطار المتابعة المكثفة لكافة استعدادات محافظة الغربية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

اتسم الاجتماع بالنقاش المفصل والتكليفات الدقيقة لكل قطاع، حيث تم استعراض شامل لكافة عناصر منظومة العمل الخدمي خلال فترة العيد، والتأكيد على أهمية التنسيق المتكامل بين الوحدات المحلية والمديريات المعنية لضمان انضباط الأداء، وسرعة التعامل مع أية مستجدات أو بلاغات، وتهيئة بيئة حضارية وآمنة للمواطن في كل ربوع محافظة الغربية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الغربية على مدار الساعة، مع الربط الدائم بغرف العمليات الفرعية بالمدن والأحياء والمديريات، ومراجعة خطوط التدخل السريع وخطط الطوارئ، إلى جانب تحديد المسؤوليات التنفيذية على مدار أيام العيد بشكل واضح ودقيق، بما يضمن كفاءة الاستجابة وسرعتها.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، ناقش الاجتماع استعدادات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ووحدات الطوارئ، ومراكز الإسعاف، حيث جرى التأكيد على توافر الأطقم الطبية والتمريضية على مدار اليوم، وتوفير الأدوية والمستلزمات الأساسية، مع تكثيف التمركزات الإسعافية في محيط المتنزهات العامة وساحات الصلاة والمناطق ذات الكثافات، مع وجود تنسيق مسبق بين مديرية الصحة وهيئة الإسعاف والمستشفيات الجامعية لاستيعاب أية طوارئ خلال فترة العيد.

كما شملت المناقشات الترتيبات الخاصة بالمجازر ونقاط الذبح، حيث تم التأكيد على الانتهاء من رفع كفاءة المجازر الحكومية بكافة الوحدات المحلية، وتوفير الأطباء البيطريين اللازمين للفحص والإشراف على الذبح، مع استمرار حملات التفتيش البيطري على محلات الجزارة والأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها.

وتناول الاجتماع كذلك الموقف التمويني، حيث جرى التأكيد على توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وضبط آليات صرف الخبز خلال العيد ومراجعة أرصدة الدقيق، إلى جانب متابعة أرصدة الوقود والبوتاجاز وتأمين حركة التوزيع اليومية، وتكليف الإدارات التموينية بالتواجد الميداني لمتابعة الأسواق وضبط أية محاولات استغلال أو تجاوز في الأسعار.

كما شدد الاجتماع على أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وساحات الصلاة قبل وأثناء العيد، مع تخصيص فرق للطوارئ تعمل بنظام الورديات على مدار اليوم لسرعة الاستجابة لأي بلاغات، فضلًا عن مراجعة إنارة الأعمدة وصيانة الحدائق العامة وتشجير المداخل الرئيسية للمدن والقرى، ورفع كفاءة الأرصفة وتجميل الميادين بما يليق بمظهر المحافظة خلال أيام العيد.

وفي السياق نفسه، ناقش الاجتماع الترتيبات مع مديرية الأوقاف بشأن تجهيز ساحات الصلاة وتوزيع الأئمة والخطباء، ومتابعة تطبيق التعليمات الإرشادية والتنظيمية، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومُهيأة لأداء الشعائر في راحة وسكينة.

كذلك تم التأكيد على انتظام خدمات النقل والمواصلات خلال فترة العيد، ومراجعة مواقف سيارات الأجرة وتوافر الخطوط، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض أجرة زائدة، مع التأكيد على مراجعة الحالة الفنية للمركبات وانتظام خطوط السير.

كما ناقش الاجتماع خطط الطوارئ الخاصة بالمرافق الحيوية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز، حيث تم التأكيد على جاهزية فرق التدخل السريع والتنسيق مع شركات المرافق لضمان استمرار الخدمة وتوفير آليات إصلاح فوري لأي أعطال قد تطرأ، مع توجيه الوحدات المحلية بضرورة متابعة المحطات والمولدات والعمل على مدار اليوم دون انقطاع.

وخُصص جانب كبير من الاجتماع لمتابعة أداء الوحدات المحلية في الشارع، حيث جرى التأكيد على تواجد رؤساء المدن والأحياء ميدانيًا طوال أيام العيد، وضرورة المرور على الأسواق والمجازر وساحات الصلاة بشكل مستمر، إلى جانب التنسيق مع مبادرات المتابعة الجماهيرية لرصد أية ملاحظات أو شكاوى يتم التعامل معها بشكل فوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.