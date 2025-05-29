نريد تفسيرًا أكثر إقناعًا، رسالة قوية من خبير لـ زاهي حواس بشأن نقل أحجار الأهرامات

نقل أحجار الأهرامات، وجه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأرض بجامعة القاهرة، رسالة للدكتور زاهي حواس، بشأن نقل حجارة الأهرام الضخمة عبر نهر النيل من أسوان إلى الجيزة أثناء موسم الفيضان، حيث تكون المياه في النهر قوية وهادرة أثناء الفيضان.

رسالة خبير مياه لزاهي حواس بشأن أحجار الأهرامات

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن سرعة المياه الهادرة أثناء الفيضان كانت تتسبب في موت المئات والآلاف من المصريين، وتجرفهم معها في كل فيضان، متسائلًا عن مدى تحمل سفن القدماء المصريين الإبحار في المياه الهادرة دون أن تجرفها المياه خارج النهر، ومواصفات المركب الذي يستطيع حمل حجرًا وزنه ٤٠ طنا، وكيف تم وضعه على سطح السفينة، وكم رجل وكم رافعة يتطلبها ذلك؟!

الدكتور زاهي حواس ونظرية نقل أحجار الأهرامات في وقت الفيضان، فيتو



وقال الدكتور نادر نور الدين في رسالته التي وجهها لـ الدكتور زاهي حواس بشأن نقل أحجار الأهرام أثناء فيضان النيل: "أنا أؤمن بعظمة الفراعنة أجدادنا العظام وبلا شك أنهم من أقاموا الأهرامات وتشهد لهم المعابد الفخمة في كل محافظات الصعيد، ولكن أسأل الدكتور زاهي حواس كيف تقول إن الفراعنة نقلوا حجارة الأهرام الضخمة من أسوان أثناء موسم الفيضان، والذي تكون المياه في النهر قوية وسريعة وهادرة للغاية في اتجاه الشمال وأيضًا تخرج عن ضفتي النهر شرقًا وغربًا لترسب طميها على جانبي ضفتي النهر".

قوة مياه النيل أثناء الفيضان

وأوضح الدكتور نادر نور الدين مدي قوة المياه أثناء الفيضان، فقال: "وكانت سرعة هذه المياه الهادرة تتسبب في موت المئات والآلاف من المصريين وتجرفهم معها كل فيضان، فكيف تتحمل سفن الفراعنه الإبحار في هذه المياه الهادرة القوية، وكيف لم تجرفها المياه إلى خارج النهر أثناء فيضانها عن النهر أو تغرسها في الطين أو تطيح بها وبرجالها بسبب سرعة المياه الهادرة في اتجاه الشمال؟!".

نقل أحجار الأهرامات، فيتو



كما تساءل الدكتور نادر نور الدين عن كيفية نقل أحجار الأهرامات الضخمة، قائلًا: "وأخيرًا ما هى مواصفات المركب الفرعوني الذي يستطيع حمل حجرًا وزنه ٤٠ طنا؟! وكيف وضعوه على سطح السفينة وكم رجل وكم رافعة يتطلبها ذلك؟! وكيف تحركت به السفينة وسط المياه الهادرة شديدة السرعة طولا وعرضا؟!".

وقال الدكتور نادر نور الدين في رسالته للدكتور زاهي حواس: "عليك أن تبحث عن سبب آخر مقنع عن كيف وصلت حجارة البناء إلى منطقة الأهرامات؟!".

نريد تفسيرات أقوى وأكثر إقناعًا

وأضاف نادر نور الدين "نريد تفسيرات أقوى وأكثر إقناعًا، الفيضان الهادر يستمر في يوليو وأغسطس وسبتمبر، ومع أكتوبر يبدأ المصريون في إعداد الأرض لزراعة الفول والقمح والعدس والكتان والحمص في بداية نوفمبر، فما هي حصة ووقت هدوء الفيضان؟!".

هل نقلت أحجار الأهرامات أثناء الفيضان، فيتو

جدير بالذكر أن الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، يعتقد أن المصريين القدماء استغلوا الفيضانات في نقل أحجار الأهرامات من المحاجر إلى موقع البناء، موضحًا أن المصريين القدماء كانوا يبنون الأهرامات خلال موسم الفيضان، عندما يرتفع منسوب النيل، مما يجعل من الممكن نقل الأحجار عبر النهر إلى موقع البناء.

ويعتقد زاهي حواس أن المصريين القدماء كانوا يختارون موسم الفيضان لبناء الأهرامات، حيث يسهل نقل الأحجار عبر النهر، ويتمثل دور الفيضان في تسهيل نقل الأحجار الثقيلة من المحاجر في طرة، بالقرب من القاهرة، إلى موقع بناء الأهرامات في الجيزة.

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