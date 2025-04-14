خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، عن خطأ جسيم من وزارة الري تسبب في غمر الأراضي الزراعية على جانبي ضفتي النهر، وتسبب في خسارة كبيرة للمزارعين، حيث غمرة المياه الأراضي المزروعة بالقمح والفول والخضراوات.

غمر الأراضي الزراعية بالمياه وخسارة المزارعين

وطالب الدكتور نادر نور الدين المتحدث باسم وزارة الري بألا يبرر غمر الأراضي الزراعية بالمياه بأمور غير صحيحة، واستخدام ما وصفة بـ"كلمات خادعة للعامة"، مثل تغيير هيدرولوجيا النهر، مؤكدًا أن ذلك الأمر لم يحدث منذ إنشاء السد العالي، أي منذ 60 عامًا.

غمر الأراضي على ضفتي النهر بالمياه، فيتو



وأكد الدكتور نادر نور الدين أن فترة الفيضان لا تحدث في شهر أبريل، وأننا في فترة احتياجات مياه، لحصاد الشتوى أو عدم ريه تمهيدًا للحصاد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فيضان في مصر بعد السد العالي، وأن المياه في النهر هى مياه مقننة ومحسوبة، ولم يحدث هذا الخطأ من عقود.

وقال الدكتور نادر نور الدين عن غمر أراضي ضفتي النهر بالمياه: "غمر الأراضي الزراعية على جانبي ضفتي النهر وخسارة كبيرة للمزارعين!!"

خطأ جسيم يسبب خسائر للقمح والخضروات

وعبر نادر نور الدين عن حزنه لغمر الأراضي الزراعية بالمياه، قائلًا: "حزنت كثيرًا وأنا أرى الأراضي المزروعة بالقمح والفول والخضروات وغيرها، وهى تغمر بالمياه، بسبب غير مفهوم ولا معلوم، وإنما من الواضح أنه خطأ جسيم من وزارة الرى، ينبغي حساب المتسبب فيه، كما لايجب أن يخرج علينا متحدث الوزارة يتحدث في أمورًا غير صحيحة، واستخدام كلمات كبيرة خادعة للعامة مثل تغيير هيدرولوجيا النهر (بعد ستين عاما من إنشاء السد العالي!!"

وأكد الدكتور نادر نور الدين "داخلين على فترة الاحتياجات العظمى، وتغير المناخ وأعالي النهر، والأراضي الفيضية بما يوضح التعمد ومحاولة تبرير غير محكمة ولا علمية!"

خسائر غمر الأراضي الزراعية بالمياه، فيتو



وأوضح نادر نور الدين أن "فترة الفيضان بتكون في يوليه وأغسطس وليس في إبريل، وكذلك فترات الاحتياجات العظمى من مياه النهر تكون في ذروة الحرارة في يوليه وأغسطس للزراعة والمنازل، وأن الحاصلات الصيفية نبدأ زراعتها في مايو القادم"

وقال نادر نور الدين: "نحن الآن في أقل فترة احتياجات مياه، لحصاد الشتوي أو عدم ريه تمهيدًا للحصاد، كما وأنه بعد السد العالي لا يوجد فيضان في مصر، وأن المياه في النهر هى مياه مقننة ومحسوبة، تخرج من بحيرة السد العالي طبقًا لسعة النهر وفروعه واحتياجات، مختلف القطاعات، ولم يحدث هذا الخطأ من عقود"

رسالة قوية بمحاسبة مسئولي وزارة الري

وفي حالة ما إذا زادت المياه في بحيرة السد العالي، أكد نادر نور الدين "أما إذا كانت المياه زائده في بحيرة السد العالي فيتم إطلاقها عبر مفيض توشكى وليس على أراضي الفلاحين الغلابة، وضياع مجهود ستة أشهر ورأس مال، تعب ومجهود كان على وشك الحصاد، وقلبي تمزق آلما وأنا أرى القمح الأخضر وهو مغمور بالمياه، والمزارعين يحصدوه مغمورًا بالمياه، وقد لايصلح ولا حتى "فريك" أي القمح الاخضر"

غرق الأراضي الزراعية وخسائر المزارعين، فيتو

وكشف نادر نور الدين أن الأراضي الزراعية المغمورة بالمياه ليست جزءًا من مجرى النهر، فقال: "كما ان هذه الأراضي مؤجرة من الوزارة للفلاحين، وإذا كانت كما تدعي الوزارة أنها جزء من مجرى النهر فلماذا حصلتم منهم إيجارها؟! ولماذا تؤجرون مجرى النهر لزراعته!؟"

ووجه نادر نور الدين رسالة قوية لوزارة الري، فقال: "على وزارة الرى ان تدفع تعويضات عادلة للفلاحين الغلابة عن خسائرهم التي لاذنب لهم فيها وايضا اعادة مبالغ ايجار هذه الاراضي للمزارعين وما تكلفوه من اسمدة وتقاوى ومبيدات وعماله وخدمة!؟"

غرق المحاصيل لزيادة المياه، فيتو



واختتم نادر نور الدين قائلًا: "خطأ جسيم ينبغي إجراء تحقيق لمعرفة أسبابه ومن المخطئ صاحب هذه المأساة بخلاف أراضي الجزر النهرية، التي غمرت أيضًا بزراعتها".



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