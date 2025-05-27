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أخبار مصر

زاهي حواس عن حملة الهجوم عليه: أنا زي القطار مببصش ورايا ولا بقف

الدكتور زاهي حواس،
الدكتور زاهي حواس، فيتو
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رد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات والآثار، على موجة الانتقادات التي طالته بعد حواره مع الإعلامي الأمريكي الشهير جو روجان.

زاهي حواس: أنا القطار اللى ما بيبصش وراه

وقال زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "أنا في حياتي زي القطار، لا ببص ورايا ولا بوقف، كتبت 250 ألف مقالة علمية عن الحضارة المصرية، ولسّه بكمل"
 وتابع:"أنا أؤمن أن واجبي كعالم مصري يتجاوز الهجوم الشخصي إلى الدفاع المستمر عن إرث بلد بحجم مصر.

من روجان إلى المتحف الكبير: حملة ترويج للعظمة

ورغم بعض ردود الفعل السلبية على مقابلته مع روجان، شدد حواس على أن صوته وصل للعالم قائلا 
"أحاول دائمًا استغلال كل فرصة للظهور في البرامج الكبرى في أمريكا لأتحدث عن حضارتنا العظيمة.. الخارج ينبهر.. أما البعض هنا فمش عاجبهم حاجة!"

 

زاهي حواس: إحنا للأسف بنجلد رموزنا

وفي نبرة عتاب شديدة، قال حواس:"زي ما هاجمنا محمد صلاح، وزي ما بهدلنا أحمد زويل لما حاول يعمل حاجة لمصر، يتم مهاجمتي دلوقتي، رغم إني عمري ما قصرت في حق بلدي، كل محاضراتي في أمريكا كانت ترويج للمتحف المصري الكبير."

 

زاهي حواس: بعد 3 يوليو.. العالم كله هييجي مصر

وأكد حواس أن افتتاح المتحف المصري الكبير بعد 3 يوليو سيكون نقطة تحول عالمية، متابع:"أنا خايف يومها من عدد الزوار، ممكن منلاقيش فنادق كفاية. العالم كله هيبص على قطعة توت عنخ آمون اللي هتبهر البشرية."

الرسالة الأخيرة: "أنا مش في معركة شخصية.. أنا في مهمة وطنية"

وأوضح حواس أن الهجوم عليه لا يثنيه، لأنه لا يرى نفسه نجمًا أو خصمًا لأحد، بل خادمًا لتراث مصر، وأضاف:"اللي بيهاجمني مش فاهم حجم اللي بنعمله.. أنا مش برد عن نفسي، أنا بنوّر العالم بحضارتنا."

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