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اقتصاد

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار  الذهب اليوم، واصلت أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعها في منتصف حركة تعاملات اليوم الخميس 29 مايو 2025، بنحو 6 جنيهات وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

 وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 24

 وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيها.

سعر جرام الذهب
أسعار الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3955 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 36920 جنيها.                                  

 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

حركة البيع والشراء على الذهب 

وشهدت أسعار الذهب اليوم خلال حركة التعاملات حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة. 

التضارب فى أسعار الذهب يؤثر على قرارات الشراء والادخار

 ومن جانبه أكد الدكتور هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لــ “ فيتو ” أنه لا يوجد انهيار فى الأسعار محليا وأن الأسعار سوف تعاود الارتفاع تدريجيا ولكنها تتأثر بالأسعار عالميا، وأن هذا التضارب يؤدي إلى حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين، ويؤثر على قرارات الشراء والادخار، بل ويستغل أحيانا في التلاعب بالمستهلكين.

 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

التأكد من المصادر التي يتم الاعتماد عليها في أسعار الذهب 

 وأضاف ميلاد: من المهم التأكد من صحة المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة أسعار الذهب، فمتابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل الشعبة العامة للذهب أو المواقع الاقتصادية الموثوقة، تضمن للمواطن الحصول على معلومات دقيقة وواقعية، وتقلل من فرص الوقوع في فخ الشائعات أو المبالغات التي قد تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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