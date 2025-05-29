طلاب الثانوية الأزهرية بعد أول امتحان: القرآن والحديث كانوا سهلين ومن المنهج (فيديو)

أعرب عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية عن ارتياحهم بعد أول أيام الامتحانات، والتي بدأت اليوم بمادتي القرآن الكريم والحديث، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وشهدت اللجان أجواء هادئة ومنظمة.

ورصدت عدسة "فيتو" أراء الطلاب من أمام أحد لجان محافظة القاهرة حيث أكد الطلاب أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط.



آراء طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحانات اليوم

يقول أحد الطلاب:"كان عندنا امتحان قرآن كريم وحديث، والحمد لله الامتحان كان سهل جدًا. ربنا هو اللي سهّله علينا، يعني سبحان الله توفيق من عند ربنا. مكنش فيه أي أسئلة صعبة، الدنيا كانت ماشية كويس وحلينا الحمد لله".

وأضاف طالب آخر:"القرآن كان كويس وجايب أسئلة من المنهج. كان فيه سؤال واحد من الجزء اللي فات، بس الحمد لله عرفته وحلّيته. يعني الامتحان كان واضح ومنظم."

وأشار طالب ثالث إلى أن امتحان الحديث لم يخرج عن المتوقع، قائلًا: "الحديث كان سهل ومركز على المعاني، ومن أول المنهج كمان. أنا خلصت ونزلت في نص الوقت. الحمد لله الامتحان كان مباشر."

وتابع: "اللجنة كانت هادية، والجو كان مريح، فيه مراوح شغالة والإضاءة كانت كويسة، يعني من الآخر اللجنة كانت متجهزة كويس. إحنا في تالتة ثانوي، وكل واحد مركز عشان هدفه. اللي عايز طب أو هندسة لازم يشد حيله، ومينفعش حد ياخد مجهودك وانت تضيع تعبك."

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025



ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبا وطالبة، البنين 38118 طالبا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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