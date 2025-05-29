لمعلمي الأزهر، دليلك للوصول إلى لجان امتحانات الثانوية الأزهرية باستخدام الـ "QR"

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية دليل مقرات لجان امتحانات «الشهادة الثانوية الأزهرية»، والذي يتضمن: المنطقة، والإدارة التعليمية، واسم اللجنة ورقمها، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يُمكِّن من الوصول إلى الموقع الجغرافي لمقر اللجنة.

رابط دليل لجان امتحانات الثانوية الأزهرية



كما يمكن الوصول إلى الدليل مباشرة عبر هذا الرابط



يأتي ذلك بهدف تيسير عملية الوصول إلى مقار اللجان، وتوفير المعلومات اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين وغرف متابعة الامتحانات بالقطاعات والمناطق الأزهرية.

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة

تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي اليوم الخميس، حيث يبدأ طلاب القسم العلمي بأداء امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة.

ويحرص الأزهر الشريف سنويًّا على تطوير منظومة الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة، تلتزم بأعلى معايير العدالة والانضباط. وقد روعي في إعداد الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس مهارات الفهم والتحليل والاستيعاب، وتبتعد عن النمط التقليدي القائم على الحفظ فقط.



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