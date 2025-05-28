انطلاق مارثون امتحانات الثانوية الأزهرية غدًا، 577 لجنة تستوعب 173 ألف طالب وطالبة، قياسات مستوى الفهم والبعد عن الحفظ أبرز معايير الأسئلة، ورسالة خاصة من رئيس القطاع للطلاب

ينطلق غدًا الخميس ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، حيث يبدأ طلاب القسم العلمي بأداء امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ويحرص الأزهر الشريف سنويًا على تطوير منظومة الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة، تلتزم بأعلى معايير العدالة والانضباط. وقد روعي في إعداد الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس مهارات الفهم والتحليل والاستيعاب، وتبتعد عن النمط التقليدي القائم على الحفظ فقط.

عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ومن جانبه أكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن قطاع المعاهد الأزهرية حريص على تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يضمن أدائهم للامتحانات في بيئة يسودها الانضباط والهدوء.

وأشار إلى أن الامتحانات تم إعدادها وفق معايير دقيقة تراعي التنوع في الأسئلة، وتهدف إلى قياس مستويات الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ فقط. كما دعا أبنائه الطلاب والطالبات إلى التحلي بالثقة والجدية، مؤكدًا أن الاجتهاد والانضباط هما مفتاحا النجاح، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والسداد.

كما وجّه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رسالة طمأنينة وتحفيز لطلاب الثانوية الأزهرية قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الخميس المقبل، مؤكدًا أن الأزهر لم يكن يومًا مجرد مكان لاجتياز الامتحانات، بل مدرسة متكاملة للعلم والدين والتربية والأخلاق.

أيمن عبد الغني لطلاب الثانوية الأزهرية: لا تخافوا فالامتحانات محطة عابرة في طريق المجتهدين



وقال عبد الغني: "ها أنتم تقفون على أعتاب الامتحانات، وقد تختلط مشاعركم بين القلق والتوتر، وربما بعض الخوف، ولكن لا تخافوا، فإن الله معكم، ولن يضيع أجر من اجتهد. فهذه الامتحانات ليست نهاية المطاف، بل هي محطة عابرة في رحلة العلم الطويلة التي اخترتموها، رحلة قد تكون شاقة لكنها مجزية لمن صبر وثابر".

وأضاف رئيس القطاع موجها كلمته للطلاب: “لا تجهدوا أنفسكم في القلق، ولا تثقلوا قلوبكم بما لا طاقة لكم به، واجعلوا ثقتكم بالله أكبر من كل مخاوفكم. لا تنظروا فقط إلى الدرجات، بل إلى ما تحققونه من رضا وراحة بعد أداء ما عليكم”.

الشيخ أيمن عبد الغني: لا تنسوا أن الأزهر الشريف لم يكن يومًا مكانًا للنجاح في الامتحان فحسب

وتابع: "لا تنسوا أن الأزهر الشريف لم يكن يومًا مكانًا للنجاح في الامتحان فحسب، بل هو منارة للخلق والتربية والدين وأنتم اليوم تمثلون هذا الصرح العظيم، فكونوا على قدر المسؤولية، وابدؤوا يومكم بالدعاء والتوكل: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحَزْنَ إذا شئت سهلًا".

واختتم عبد الغني رسالته بقوله: “أبنائي وبناتي.. النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بالدرجات، بل بما اكتسبتموه من علم، وبالقوة التي ستعينكم على مواجهة الحياة. امضوا بخطى واثقة، وتوكلوا على الله، فكل تعبكم لن يضيع، وغدكم مشرق بإذن الله، مليء بفرص النجاح والبناء”.

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