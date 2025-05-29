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غدًا، مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

حجاج بيت الله الحرام،
حجاج بيت الله الحرام، فيتو
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تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري غدًا الجمعة 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلي الأراضي المقدسة.

وجاءت الرحلات كالتالي 11 رحلة القاهرة - جدة  ، 3 رحلات القاهرة - المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والتضامن وحجاج قرعة القاهرة والغربية والجيزة والفيوم وتضامن القاهرة والفيوم والمؤسسة ومطروح والمنيا والترانزيت والعمل والإقامة وحج أفراد وأجانب.

وتنظم شركة مصر للطيران اليوم الخميس 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.


جدول رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج 

وتأتي الرحلات كالتالي: 12 رحلة القاهرة - جدة،  و7 رحلات القاهرة - المدينة المنورة، 1 رحلة القاهرة - الطائف، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والأوقاف وحجاج قرعة الجيزة والفيوم والمنوفية وتضامن القاهرة الشرقية والدقهلية ودمياط وأسيوط والبحر الأحمر والترانزيت والعمل والإقامة وحج أفراد وأجانب.

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