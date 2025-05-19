الثلاثاء 20 مايو 2025
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أخبار مصر

بابا الفاتيكان يؤكد لـ أمين حكماء المسلمين حرصه على استمرار التعاون لبناء جسور التواصل (صور)

البابا ليو الرابع
البابا ليو الرابع عشر يستقبل القاضي محمد عبد السلام

استقبل البابا ليو الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، اليوم الإثنين، القاضي محمد عبد السلام، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، بحاضرة الفاتيكان.  

وقدَّم الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، محمد عبد السلام، تهنئة فضيلة رئيس مجلس حكماء المسلمين الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر وأعضاء المجلس للبابا ليو الرابع عشر؛ بمناسبة تنصيبه رسميًّا رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية. 

وأكد أن كلمات البابا حول أهمية العمل من أجل السلام والمحبة والوحدة ومواجهة خطابات الكراهية والعنف، ووقف الحروب والصراعات، ودعم الفقراء والمهمشين، كان لها أصداء إيجابية لدى جميع محبي الخير والسلام حول العالم، لافتًا إلى أن العالم يعول كثيرًا على رموز الأديان أملًا في تعزيز السلام والحوار ووقف الحروب والصراعات.

من جانبه، أعرب البابا ليو الرابع عشر عن تقديره لمشاركة مجلس حكماء المسلمين في حفل التنصيب، ولتهنئة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين له هاتفيًّا بمناسبة انتخابه رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية، موضحًا حرصه على استمرار التعاون المشترك لبناء جسور الحوار والتواصل وتعزيز التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.

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