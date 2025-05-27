حبس تشكيل عصابي لسرقة الذهب في قنا

قررت جهات التحقيق حبس 5 متهمين بينهم طالب سياسة واقتصاد، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة 2 كيلو ونصف ذهب ومبلغ مالي 750 ألف جنيه من مندوبين لجواهرجي تحت تهديد السلاح في قرية الرواتب مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

وكانت قد كشفت التحريات أن المتهمين في الواقعة 5 شباب كونوا تشكيلا عصابيا لارتكاب الواقعة وهم، "ح.خ، يبلغ من العمر 19 عامًا، من قصير بخانس وصاحب فكرة السرقة كونه كان يعمل في محل ذهب سابقًا، وم.ح، يبلغ من العمر 18 عامًا، طالب في كلية سياسة واقتصاد، من قصير بخانس، وح.ه، يبلغ من العمر 17 عامًا، طالب في الصف الثاني الثانوي من قصير بخانس، وع.ع، 27 عامًا، من الحسينات، وحسن.م.أ، من الحسينات، بدائرة مركز أبوتشت.

وتبين أن المتهمين انتظروا مندوبين تابعين لأحد تجار الذهب من محافظة سوهاج هما "صموئيل ومينا" حتى وصلا قرية الرواتب مركز أبوتشت محافظة قنا، وبحوزتهما شنطة بها 2 كيلو ونصف مصوغات ذهبية قيمتها تُقدر بـ 20 مليون جنيه تقريبًا ومبلغ مالي 750 ألف جنيه جاءا إلى محلات الذهب في أبوتشت للتوزيع، ولكن المتهمين قطعوا عليهما الطريق ببندقية آلية وتمكنوا من سرقة كل ما بحوزتهما وفروا هاربين.

وخلال أيام قليلة تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل الواقعة وضبط جميع المتهمين والسلاح المستخدم وإعادة المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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