الحبس عامين لتشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية في البساتين

قضت محكمة جنح البساتين بمعاقبة تشكيل عصابي بالحبس عامين بتهمة سرقة الشقق السكنية بمنطقة البساتين بأسلوب كسر الباب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطلين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل مساكن المواطنين بأسلوب “كسر الباب”.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب ٨ وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما “سيئ النية”، عامل، “له معلومات جنائية” تم ضبطه.

واعترف المتهمان بارتكابهما جرائم السرقة من داخل المساكن لتحقيق مكاسب غير مشروعة ويختارون الشقق التي يتغيب عنها أصحابها أو يتأخرون في العمل.

وتم اتخاذ الإجراءات وإحالة المتهمان إلى النيابة العامة التي أحالتهما للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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