الأربعاء 14 مايو 2025
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اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة: جهود حكومية غير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمارات وزيادة الصادرات

أيمن العشري رئيس
أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات أمس الثلاثاء بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي عدد من الوزارات لمناقشة مقترحات القطاعات التصديرية.

 

توطين الصناعات في مختلف القطاعات

وأشاد "العشري" بالجهود الحكومية لدعم الصناعات المختلفة وهو ما ينتج عنه إيجابيات عديدة، منها توطين الصناعات في مختلف القطاعات وزيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية، وفي النهاية سيكون هذا دعم حقيقي لاقتصاد مصر القومي.

تحقيق مستهدفات التصدير

كما أشاد "العشري" بما تناوله الاجتماع فيما يتعلق بالتصور الخاص ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وحرص الحكومة على الاستماع لمختلف الآراء لتطبيق هذا البرنامج الجديد بما يلبي تطلعات المجتمع التصديرى، موضحا “نسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق مستهدفات التصدير في ظل هذا الاهتمام الحكومي الكبير بالمصدرين ومتطلباتهم”.


وأبدى العشري تفاؤله بالمرحلة القادمة في ظل جهود الدولة الكبيرة لتنمية كافة القطاعات وما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، مضيفا أن الفترة القادمة ستكون استكمالًا لهذه الإنجازات فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية أو المشروعات القومية ودعم الصناعات المختلفة والاستثمار وسرعة الإفراج الجمركي والتسهيلات الضريبية وغيرها من الإجراءات التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال.

وتوقع رئيس غرفة القاهرة أن تحدث طفرة جديدة في الصادرات المصرية من خلال التوسع في أسواق تصديرية إضافية، خاصة فيما يتعلق بالسوق الإفريقي في ظل الاهتمام من القيادة السياسية المصرية بتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

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