كامل الوزير يبحث مع مجلس النواب البيلاروسي التعاون في مجال توطين الصناعات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع إيجور سيرجينكو رئيس مجلس النواب البيلاروسي والوفد المرافق له لبحث وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين في مجال الصناعة.

حضر اللقاء سيرجي راخكوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب البيلاروسي، ويوري بانفيلوف، رئيس لجنة الصناعة والطاقة والنقل والاتصالات بمجلس النواب البيلاروسي، والسفير سيرجي تيرينتيف سفير بيلاروسيا في مصر، وممثلو عدد من الشركات البيلاروسية الرائدة في مجالات صناعات السيارات والإطارات والمعدات الزراعية وتخزين الحبوب وإنشاء الصوامع، إلى جانب السفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.

خطة النهوض بالصناعة المصرية

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الانطلاق لتنفيذ المشروع المقترح الخاص بإنتاج جرارات شركة MTZ البيلاروسية في مصر لأغراض الاستصلاح الزراعي، حيث أوضح الوزير أنه سيتم التنسيق لعقد لقاء بين شركة MTZ واتحاد الصناعات المصرية لبحث إقامة مشروع مشترك بين شركة MTZ وشريك مصري من القطاع الخاص لتصنيع الجرارات الزراعية، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة ستتولى تخصيص الأرض اللازمة للمشروع وتوفير كافة التراخيص الصناعية.

إنشاء مركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب في مصر

كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء مركز لوجيستي لتخزين الحبوب في مصر (صوامع لتخزين وتداول الحبوب) لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، حيث أكد الوزير استعداد وزارة النقل لتخصيص الأرض اللازمة للمشروع في أحد الموانئ، بالتعاون مع شريك محلي، وذلك بالتنسيق بين وزارة النقل والشركات البيلاروسية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، حيث تم توجيه المختصين من الجانبين لعقد اجتماع مساء اليوم لوضع آلية تنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيمثل نقطة هامة في مجال التعاون المشترك.

رئيس مجلس النواب البيلاروسي:مصر تشهد نهضة كبيرة في مختلف المجالات

ومن جانبه، أكد يجور سيرجينكو رئيس مجلس النواب البيلاروسي، اهتمام الحكومة والشركات البيلاروسية بزيادة حجم التعاون الاقتصادي مع مصر، ولا سيما في مجال الصناعة، موجهًا الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على التعاون البنّاء الذي تقدمه وزارتا الصناعة والنقل، ومشيدًا بالنهضة العمرانية الكبيرة التي تم تحقيقها في مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب شبكة الطرق الضخمة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين بحضور السفير البيلاروسي لتفعيل وانطلاق المشروعات المقترح التعاون بها.

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