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خارج الحدود

مقتل مسئول روسي كبير في انفجار عبوة ناسفة وأصابع الاتهام تشير للاستخبارات الأوكرانية

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

أعلن حاكم إقليم ساتفروبول الروسي  أن نائب عمدة المدينة قُتل في انفجار عبوة ناسفة موجها الاتهام للاستخبارات الأوكرانية.

منظومات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط 48 طائرة

وكانت  وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق، أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط 48 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 2331 طائرة هجومية أوكرانية، بينها 1465 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة من يوم 20 مايو حتى 27.

إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال

وقالت الوزارة في بيان: “تنفيذ ضربة جماعية في 20 مايو استهدفت منشآت البنية التحتية لمطار أوزيرنويه بمقاطعة جيتومير ومستودعات الذخيرة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك”.

وأضافت الوزارة الروسية: “إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال نتيجة هجمات طائرات أوكرانية مسيّرة على مناطق روسية”

وأردف البيان: “القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات مكثفة وجماعية ردًا على أي هجمات إرهابية واستفزازات من قبل نظام كييف”.

ضربة مركزة في 24 مايو على مركز الاستخبارات الراديوية

وزادت الوزارة الروسية: “تنفيذ ضربة مركزة في 24 مايو على مركز الاستخبارات الراديوية ومركز طيران تابع لجهاز الأمن الأوكراني في مقاطعة كييف”.

وأكملت: “في 25 مايو تم استهداف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني المنتجة لمكونات أسلحة صاروخية وإلكترونيات ومتفجرات ووقود الصواريخ”.

واختتمت الوزارة الروسية قائلة: “توجيه ضربة في 26 مايو استهدفت نقطة انتشار مؤقتة لقوات العمليات الخاصة للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا”.

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