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خارج الحدود

دون مشاركة روسيا، الاتحاد الأوروبي يخطط لمراقبة الملاحة في البحر الأسود

كايا كالاس، فيتو
كايا كالاس، فيتو

قالت  مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء،  ان الاتحاد الأوروبي ينوي مراقبة أمن الملاحة في البحر الأسود بمشاركة جميع دول المنطقة باستثناء روسيا.

  الإستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي  لمنطقة البحر الأسود 
 

وأضافت  كالاس خلال تقديمها في بروكسل الإستراتيجية  الجديدة للاتحاد الأوروبي لمنطقة البحر الأسود التي طورتها المفوضية الأوروبية: "إنشاء مركز أمني للبحر الأسود سيعزز الأمن وحماية البنية التحتية والبيئة البحرية".

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و تابعت  أن على المشاركين في هذا المركز أن يعملوا بشكل خاص على تنظيم "دوريات لحماية البنية التحتية"، ومراقبة الملاحة والنشاط الملاحي.

واستطردت: "يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى فهم واضح لما يحدث في البحر الأسود ومن وراء ما يحدث، وهذا مهم أيضا لمكافحة التحايل على العقوبات المفروضة ضد روسيا".

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الاتحاد الاوروبي البحر الأسود روسيا

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