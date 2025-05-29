الخميس 29 مايو 2025
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حوادث

إحالة سائق متهم بمحاولة الاعتداء على فتاة في أكتوبر للمحاكمة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أمرت نيابة أكتوبر بإحالة سائق ميكروباص للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامه بمحاولة الاعتداء على فتاة داخل سيارته الأجرة.

بلاغ من فتاة ضد سائق ميكروباص

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من فتاة تفيد بتعرضها لمحاولة اعتداء أثناء استقلالها سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر.

وأكدت المجني عليها أنها فوجئت بسائق المركبة يحاول الاعتداء عليها، ما دفعها للاستغاثة بالمارة، حيث لاحقه عدد من قائدي السيارات وتمكنوا من التحفظ عليه حتى وصول رجال المباحث، الذين ألقوا القبض عليه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.

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سيارة ميكروباص نيابة أكتوبر مديرية أمن الجيزة مدينة 6 أكتوبر أمن الجيزة الجيزة

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