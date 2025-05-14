الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز سائق ميكروباص متهم بمحاولة الاعتداء على فتاة في 6 أكتوبر

حجز المتهم
حجز المتهم

أمرت نيابة أكتوبر بحجز سائق ميكروباص لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، وذلك على خلفية اتهامه بمحاولة الاعتداء على فتاة داخل سيارته الأجرة، لحين ورود تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

 

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من فتاة تفيد بتعرضها لمحاولة اعتداء أثناء استقلالها سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر.

 

وأكدت المجني عليها أنها فوجئت بسائق المركبة يحاول الاعتداء عليها، ما دفعها للاستغاثة بالمارة، حيث لاحقه عدد من قائدي السيارات وتمكنوا من التحفظ عليه حتى وصول رجال المباحث، الذين ألقوا القبض عليه.

 

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة أكتوبر مديرية أمن الجيزة اكتوبر

مواد متعلقة

براءة مالك مستشفى شهير بأكتوبر من تهمة ارتكاب أفعال مخلة بعد قبول الاستئناف

الأكثر قراءة

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

انهيار سقف وتصدع عقار وهروب من البلكونة، رصد لحظات رعب المصريين أثناء الزلزال (فيديو)

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

موعد إعلان المدير الفني الجديد للأهلي

اللقاء الأول استمر 33 دقيقة، كواليس اجتماع ترامب مع الشرع فى الرياض (صور وفيديو)

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، ارتفاع معظم الأصناف وانخفاض الليمون

خدمات

المزيد

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية