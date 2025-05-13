الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

براءة مالك مستشفى شهير بأكتوبر من تهمة ارتكاب أفعال مخلة بعد قبول الاستئناف

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الثلاثاء، ببراءة مالك مستشفى شهير بأكتوبر، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة.

 

ويذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قررت في وقت سابق، حبس مالك مستشفى شهير بأكتوبر، سنتين على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة.

 

وتقدم دفاع المتهم باستئناف على حكم حبسه وحددت المحكمة المختصة، جلسات استئناف مالك مستشفى شهير بأكتوبر على حكم حبسه سنتين لاتهامه بارتكاب أفعال مخلة، وقضت بالبراءة.

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