القصة الكاملة لأزمة تجميد معرض "تحية لآدم حنين" للفنان البحريني خالد فرحان

أثار تجميد معرض "تحية لآدم حنين" للفنان البحريني خالد فرحان، الذي كان من المقرر إقامته بقاعة الهناجر بـدار الأوبرا المصرية، ردود أفعال متباينة بين الأوساط الفنية والثقافية، فالمعرض الذي كان من المقرر أن يستضيفه قطاع الفنون التشكيلية، ووجه اتهامات للفنان البحريني باستنساخ 288 عملًا من أعمال الفنان المصري الكبير آدم حنين، بما في ذلك أعمال أيقونية مثل "الرجل والحصان"، "القارئة"، "القط"، "المحارب"، و"الديك".

وأصدر مجلس إدارة مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي بيانًا رسميًا طالب فيه وزارة الثقافة بعدم إقامة المعرض، مؤكدًا التعدي السافر على حقوق الملكية الفكرية لأعمال حنين. وسرعان ما بادر الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، بتجميد المعرض، في خطوة وصفتها المؤسسة بـ"المشرفة" لتأكيد احترام حقوق الملكية الفكرية.

أزمة معرض “تحية لآدم حنين”

وجاءت "تحية لآدم حنين" من الفنان خالد فرحان صادمة للوسط الفني، حيث اعتبرت استنساخًا لأعمال الفنان آدم حنين بشكل لا تخطئه عين المتذوق أو المتخصص. وكان من المقرر افتتاح المعرض بقاعة الهناجر بأرض الأوبرا، باستضافة قطاع الفنون التشكيلية، بتاريخ 7 مايو 2025. إلا أن مؤسسة آدم حنين تحركت قانونيًا عبر مستشارها القانوني، الدكتور حسام لطفي، الذي حرر محضرًا في نقطة شرطة الجزيرة بتاريخ 6 مايو 2025، وثق فيه واقعة تعدي الفنان خالد فرحان على أعمال آدم حنين وتنفيذ نماذج مماثلة لها، في مخالفة صريحة للقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

وطالبت المؤسسة في بيانها قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة باتخاذ اللازم للحفاظ على تراث الفنان آدم حنين، ومنع إقامة المعرض نظرًا للتعدي على أعمال الفنان الكبير واستنساخها، بالإضافة إلى استخدام اسم الفنان في الدعاية للمعرض دون موافقة المؤسسة.

وعلى الرغم من قرار وزير الثقافة بتجميد المعرض، قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش في تصريحات صحفية، إن القطاع ليس طرفًا في هذا الخلاف، وأنه فقط مستضيف للمعرض الذي يقام في إطار تعاون بين وزارة الثقافة المصرية وسفارة البحرين في القاهرة.

في إطار هذا الجدل، جاء موقف نقيب التشكيليين، طارق الكومي، في تصريحات بالطلب بعدم “إقحام” نقابة الفنانين التشكيليين في المسألة، مضيفًا أن "موضوع معرض 'تحية لآدم حنين' لا علاقة له بنقابة التشكيليين المصريين"، والذي انتقده العديد من الفنانين بسبب تناقضه مع أهداف النقابة بالمحافظة على التراث المصري والقومي في الفنون التشكيلية القديمة والحديثة على السواء والارتقاء بالتذوق الجمالي للجماهير.

النحات آدم حنين

وتعد أعمال الفنان آدم حنين نقطة محورية في مسيرة النحت المصري المعاصر، لتشكل المساحة الثالثة في الإبداع النحتي، حيث امتدت مسيرة حنين الإبداعية لأكثر من 70 عامًا، تألقت خلالها كائناته المجسمة المسكونة بالصمت والسكون، والتي اختزل فيها الشكل إلى أقصى صورة التجريدية، متضمنة أعمق الانفعالات والأحاسيس والأفكار. أعماله عكست تأثره بالحضارة المصرية القديمة وملامح العصر المسيحي، وحلق في آفاق الحاضر بلغة مصرية جديدة في فن النحت، لغة الإشارة والإيماءة والإشراق الروحي. كما ترك ديوانًا مصورًا في لوحة التصوير والرسم، وصل به إلى درجة من النقاء والاختزال في أعمال تشخيصية وأخرى تفيض ببلاغة التجريد.

ويذكر أن متحف آدم حنين بالحرانية، الذي صممته المعمارية سهير صالح، افتتح في منتصف يناير 2014، ويضم أكثر من 4000 عمل بين النحت والتصوير والرسم، تروي حكايات وأسرارًا عن تجربته الإبداعية الطويلة والعميقة.

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