انطلاق فعاليات النسخة التجريبية الثانية من "أيام قنا السينمائية"

انطلقت مساء أمس الأربعاء 28 مايو فعاليات النسخة التجريبية الثانية من فعاليات "أيام قنا السينمائية"، التي تُقام هذا العام تخليدًا لاسم المخرج الراحل رضوان الكاشف، وتستمر حتى الأول من يونيو، وذلك بمكتبة مصر العامة بمحافظة قنا، تحت شعار "الإبداع يبدأ من الجنوب".

شهد حفل الافتتاح حضورًا رسميًا بارزًا، تقدمهم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي مجدي حسن، ورئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة هيثم الهواري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ابن دقيق العيد" علي حزين توفيق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة، نائب مدير مكتبة مصر العامه شيرين العدوي، فضلًا عن جمهور من المهتمين بالسينما والفنون في صعيد مصر.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب المحافظ الدكتور خالد عبد الحليم، عن سعادته بتنظيم الدورة الثانية من المهرجان في محافظة وسط حالة من الزخم الكبير بفضل مشاركة صناع السينما الجنوبية في مصر، لافتًا إلى أن الفعالية تمثل خطوة مهمة في ترسيخ دور الثقافة كقوة ناعمة، وبناء وعي مجتمعي حقيقي من خلال الفن".

وكشف خلال كلمته عن استعداد المحافظة لتنظيم مهرجان للفنون الشعبية والحرف اليدوية خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الحراك الثقافي والفني وتعزيز الإبداع.

من جانبه، كشف مدير الفعاليات حمادة الأزهرى أن فعاليات المهرجان ستتضمن ورشة عمل متخصصة بعنوان "استراتيجيات تمويل الأفلام المستقلة"، إلى جانب ندوة حوارية تحت عنوان "صانعات السينما في صعيد مصر وتوفير بيئة عمل آمنة"، بالإضافة إلى حلقة نقاشية بعنوان "صناع سينما الصعيد"، وروشتي تدريب في مجالي الإنتاج تقدمها المنتجة سهى سمير والإخراج السينمائي للمخرج أحمد خالد.

كما سيشهد المهرجان عروضًا متميزة لعدد من الأفلام البارزة، من بينها فيلم "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، وفيلم "ابنتي" للمخرج مازن لطفي، إلى جانب عرضين خاصين لفيلمين من كلاسيكيات السينما المصرية: "الأرض" للمخرج الراحل يوسف شاهين، و"عرق البلح" للمخرج الراحل رضوان الكاشف، في إطار احتفاء المهرجان بتاريخ السينما وقضايا الإنسان والمجتمع.

يذكر أن حفل الافتتاح شهد عرض فيلم "البر التاني"، المشارك في المسابقة الرسمية لهذا العام، بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية، والفيلم من تأليف عمرو عاطف، وإخراج محمود رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن "أيام قنا السينمائية" ليست مهرجانًا فنيًا بالمعنى التقليدي، بل هي مشروع ثقافي وتنموي ترعاه محافظة قنا، ومؤسسة ابن دقيق العيد للتنمية المستدامة، وهي مؤسسة أهلية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتمثل الفعالية دعوة مفتوحة للسينمائيين والنقاد والجمهور العام للمشاركة في تجربة إنسانية وفنية ثرية، وتُعد الكاميرا فيها امتدادًا لصوت الجنوب، ومنصة تُطل منها مصر على العالم.

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