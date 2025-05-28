ماجد المصري يصل إلى مطار بغداد لحضور مهرجان جائزة الهلال الذهبي (فيديو وصور)

وصل قبل قليل النجم ماجد المصري إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في حفل جائزة الهلال الذهبي، الذي يُقام في سينما المنصور بساحة الاحتفالات، وسط حضور نخبة من الفنانين العراقيين والعرب، يتقدمهم الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين.

ماجد المصري في حفل جائزة الهلال الذهبي

وتُعد الجائزة من أبرز الفعاليات الفنية في العراق، وتهدف إلى تكريم المبدعين في مجالات الفن والدراما في أجواء احتفالية تحتفي بالإبداع وتكرّم رموزه.

وتُعلن جوائز الدورة السابعة من مهرجان جائزة الهلال الذهبي الليلة، حيث يتنافس على الجائزة عدد من أبرز الأعمال والشخصيات المؤثرة في الساحة الدرامية.

يُذكر أن ماجد المصري تألق في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "إش إش"، وهو عمل درامي اجتماعي شاركه البطولة فيه كل من: مي عمر، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، هالة صدقي، انتصار، ندى موسى، وشيماء سيف، من إخراج محمد سامي.

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