انطلاق الدورة الـ 25 من مهرجان روتردام للفيلم العربي اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، والذى يقام فى هولندا فى الفترة من 28 مايو وحتى 1 يونيو 2025، وتعد هذه الدورة استثنائية وتحتفل الدورة بمرور 25 عاما على انطلاقة المهرجان.

جوائز مهرجان روتردام للفيلم العربي

ويتنافس على جوائز مسابقة الفيلم الطويل 9 أفلام هي: "معطرا بالنعناع" للمخرج محمد حمدي وهو إنتاج مشترك بين مصر وقطر وتونس وفرنسا، "يونان" للمخرج أمير فخر الدين، وهو إنتاج مشترك بين 7 دول هي ألمانيا وكندا وإيطاليا وفلسطين وقطر والأردن والسعودية.

وتشارك المخرجة عهد كامل بفيلمها الجديد "سلمى وقمر"، ويعد من أبرز الأعمال الروائية السعودية الحديثة، ومن إنتاج مصري لبناني سعودي تنافس المخرجة ميرا شعيب فيلمها الجديد "أرزة".

وينافس على جوائز المسابقة أيضًا فيلم "شكرا لأنك تحلم معنا" من تأليف وإخراج ليلي عباس وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وألمانيا والسعودية وقطر ومصر، وفيلم "وحده الحب" للمخرج كمال كمال من المغرب، والفيلم الحائز علي العديد من الجوائز في أكثر من مهرجان مؤخرا "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور وهو إنتاج مشترك بين مصر والسعودية، والفيلم السوري "سلمي" للمخرج جود سعيد وفيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا والسويد والسعودية.

ومن مصر يعرض 6 أفلام هي: "آخر ليالي الصيف" للمخرجة فاطمة ياسر و"نحن في حاجة إلى المساعدات الكونية" للمخرج أحمد عماد، "ولا عزاء للسيدات" للمخرج محمود زين، "تفاحة" للمخرج بيشوي كامل، "مادونا" للمخرج جون فريد زكي، "أنا لك" للمخرجة أمينة عبد الغني.

كما يعرض في المسابقة من فلسطين 4 أفلام هي: "ما بعد" للمخرجة مها الحاج، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا وإيطاليا، و"خالد ونعمة" للمخرج سهيل دحدل، وفيلم "ولدت مشهورا" للمخرج لؤي عواد، وفيلم "برجعلك" للمخرج عدي جبه.

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