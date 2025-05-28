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ثقافة وفنون

عادل عوض يناقش سينما سبيلبرج في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

عادل عوض، فيتو
عادل عوض، فيتو

تستمر فعاليات الدورة الخامسة لـ مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، الذي يرأسه الناقد والكاتب الدكتور ياسر محب، بعدد من الورش والندوات الفنية، وتُقام اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان "ستيفن سبيلبرج: كيف تصنع فيلمًا ناجحًا؟"، وذلك بالمركز الثقافى اليونانى بميدان صلاح الدين بمصر الجديدة، في تمام الساعة الخامسة مساء.

المخرج عادل عوض في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

يُدير الورشة المخرج السينمائي الكبير عادل عوض، ويتناول خلالها العناصر الفنية التي تميز أفلام المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج، ويستعرض نماذج من أبرز أعماله السينمائية، متوقفًا عند الخصائص التي تجعل الفيلم ناجحًا جماهيريًا ونقديًا.

وتأتي الورشة ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان، الذي يسعى إلى تعزيز الحوار السينمائي وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام في العالم الفرنكوفوني والعربي.

تُقام فعاليات المهرجان في مكتبة مصر الجديدة (طريق صلاح سالم أمام قصر البارون)، والمركز الثقافي اليوناني بميدان صلاح الدين، حيث تُعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة والطويلة، وأفلام الرسوم المتحركة، والأفلام المنتجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأفلام الشباب والدارسين، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات والمناقشات مع صناع السينما والنقاد والمثقفين والجمهور.

وأقيم حفل الافتتاح بمكتبة مصر الجديدة، وذلك بمناسبة احتفال المهرجان بمرور 120 عامًا على نشأة حي مصر الجديدة، وإنشاء قصر البارون على يد المهندس البلجيكي البارون إمبان، ما يُضفي بعدًا تاريخيًا وثقافيًا على الحدث السينمائي

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القاهرة للسينما الفرنكوفونية المخرج عادل عوض مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية مكتبة مصر الجديدة ياسر محب

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