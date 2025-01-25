كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

قالت الخبيرة بولينا سولوشوك المتخصصة في المعلومات الجليدية والهيدرولوجية في المعهد القطبي للبحوث العلمية، إن الجبل الجليدي "A23a" غير اتجاهه وقد لا يصطدم بـ جزيرة جورجيا.

وأوضحت الخبيرة في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية "أن الجبل الجليدي الأكبر في العالم "A23a" يتحرك حاليا على بعد حوالي 300 كيلومتر من جزيرة جورجيا البريطانية، وقد غير اتجاهه وينجرف الآن غرب الجزيرة ما يعني أن التصادم قد لا يحدث".

الجبل الجليدي الأكبر في العالم

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضافت سولوشوك: "في أول أسبوعين من العام 2025، كان جبل الجليد يتحرك بالفعل في اتجاه جزيرة جورجيا الجنوبية، ومع ذلك في الأسبوع الماضي وتحديدا في الفترة الممتدة من 15 إلى 23 يناير 2025، غير "A23a" اتجاهه وبدأ في الانحراف غربا، وهو ما يظهر بوضوح في الصور الفضائية، وستعتمد مساراته المستقبلية على الرياح والتيارات في هذه المنطقة من المحيط، ولكن من المحتمل أن يمر بجوار الجزيرة".

وأشارت إلى أنه في منتصف عام 2024، اقترب "A23a" بطريقة مشابهة من أرخبيل جزر أوركني الجنوبية، ولكن مساره مر على بعد حوالي 140 كيلومترا شمال غرب الجزيرة.

وأوضحت الخبيرة أن منطقة جزيرة جورجيا الجنوبية حيث يتحرك "A23a" حاليا معتادة على مثل هذه "الضيوف" في إشارة إلى الجبل، إذ يطلق أحيانا على المياه القريبة من الجزيرة اسم "ممر الجبال الجليدية"، حيث غالبا ما يتم جلب كتل الجليد التي انفصلت عن الغطاء الجليدي للقارة القطبية الجنوبية إلى هنا من دوامة ويديل.

ضعف مساحة مدينة سان بطرسبورج

وقالت إنه كانت هناك مخاوف في السابق من أن جبلي الجليد "A68" و"A76" قد يضغطان على جزيرة جورجيا الجنوبية، وأن حطامهما قد يغير بشكل كبير الظروف في المنطقة الساحلية، لكنهما انجرفا بجوار الجزيرة ولم يحدث تصادم.

يذكر أن جبل الجليد "A23a"، الأكبر على كوكب الأرض، والذي تبلغ مساحته ضعف مساحة مدينة سان بطرسبورج تقريبا، انفصل عن الحافة الخارجية للجرف الجليدي "فيلشنر" في سبتمبر 1986، وبقي لأكثر من 30 عاما عالقا في الجزء المركزي من بحر ويديل.

وفي منتصف نوفمبر 2023، "استيقظ" وبدأ في التحرك مرة أخرى، حيث جرفته التيارات إلى المياه المفتوحة.

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