المشدد 7 سنوات لـ 4 نزلاء قتلوا زميلهم بحجز قسم المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 4 عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة التعدي بالضرب المبرح علي زميلهم المحتجز معهم داخل حجز قسم شرطة المعصرة حتى الموت بسبب تبوله لا إراديا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين شهاب م، ٢٦ سنة، عاطل، فضل ع، ٣٨ سنة، عاطل، محمد ال، ٣٠ سنة، عاطل، طه م، ٣٨ سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بضرب المجني عليه هاني ن عمدا بأن كالوا له عدة ضربات ولكمات استقرت بعموم جسده فألحقوا ما به من إصابات كان من شأنها إحداث انفعال نفسي مصاحب للتعدي الواقع عليه ساهم في إحداث عبء على القلب المعتل فعجل بحدوث الوفاة ولم يكن مقصدهم من ذلك قتلًا ولكن أفضى إلى موته.

قتلوا زميلهم بسبب تبوله لا إراديا

واستمعت النيابة العامة الي اقوال الشهود الذين قالوا إنهم شاهدوا المجني عليه يرتكز على حائط حجز القسم ويقوم بالتبول وقضاء حاجته داخل حجز القسم وحال ذلك قام المتهمون من الأول للرابع بالتعدي عليه بلكمه وصفعه على وجهه وركله فسقط أرضًا مغشيًا عليه فاستعانوا بضباط أفراد حجز القسم لنقله إلى أحد المستشفيات للكشف عليه ومداركة علته المرضية فنقلوه إلا أن وافته المنية وعزى قصد المتهمين من ذلك ضربه وإيذائه.

وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه والذي أكد إصابته بتغيرات أثيرومية متقدمة يصاحبها ضيق بتجويفة ٣٠% مع وجود مظاهر احتقان شديد وأنزفة منتشرة واوديما بالنسيج الرئوي ومظاهر التهاب مزمن بالشعب الهوائية وبالنسيج الخلالي يصاحبهم بؤر تليفية بالنسيج الخلالي الرئوي والغشاء البللوري والعقد الليمفاوية بسرة الرئة وبؤر تليفية يرجح كونها تفاعلات، وأن الاصابات الموصوفة بالكشف الظاهري هي إصابات حيوية رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب أو اجسام صلبه أيا كان نوعها من مثل التعدي بالضرب وتعزى الوفاة إلى الحالة المرضية بالقلب والرئتين ومن المرجح أن يكون الانفعال النفسي المصاحب للتعدي على المجني عليه قد ساهم في إحداث عبء على القلب المعتل أصلا وعجل بحدوث الوفاة.

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