التفاصيل الكاملة لمقتل شاب على يد صديقه ودفنه أسفل بلاط الحمام بالمرج.. والدة الضحية: ابني كان شاطر ورياضي ومش بتاع مشاكل.. والمتهم: كنت بعلمه تنظيف السلاح

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة عاطل متهم بقتل صديقه ودفنه تحت بلاط الحمام، ووضع مادة عليه لمنع ظهور رائحة التحلل بدائرة قسم شرطة المرج.

والدة المجني عليه: ابني شاطر ورياضي ومش بتاع مشاكل

وحصلت فيتو على أقوال والدة المجني عليه، سهير (44 سنة)، أمام تحقيقات النيابة والتي جاء فيها:

س: ما هي بيانات المتوفى تحديدا؟

ج: هو اسمه محمد مصطفى صوان عنده 20 سنة، وبيشتغل معايا في المكتب ومقيم بالمرج.

س: وما هي سلوكياته؟

ج: هو 21 سنة وبيلعب جيم وشاطر في دراسته والناس كلها بتحبه ومش بيشرب سجاير ولا اي حاجة وعمره ما جبلنا مشكلة.

س: كيف نما الى علمك سبب وكيفية حدوث وفاة نجلك محمد مصطفى صوان؟

ج: انا عرفت من المباحث بعد بلاغ التغيب اللي انا عملته.

س: وما هي تفصيلات بلاغك؟

ج: اللي حصل أن يوم السبت 17 أغسطس 2024 محمد ابنى كان معايا في الشغل، بتاعي وعلى حوالي الساعة 7:30 المغرب روحت اديته 2300 جنية عشان يروح يدفع ايجار شقه احنا واخدينها في الحلمية وبالفعل خد الفلوس مني وبعديها قالي هيروح البيت يغير ويطلع على الحلمية.

وبعد كده كلمني على حوالي الساعة 9 باليل وقالي اني اديت الناس إيجار الشقة وانا كلمت الناس اللي مأجريلنا اتأكدت منهم أن هما أخدوا الفلوس منه وبعد كده قالي إن هطلع على المرج اقعد مع صحابي وقالي إنه هيبقى جنب بيت أختي في المرج قولتله ماشي، وبعدها بساعتين كلمته عشان اطمن عليه لقيت موبايله اتقفل وأنا متعودة إن ممكن يفصل شحن منه عشان بطارية الموبايل بتاعته مش كويسة.

لحد لما اكتشفت تاني يوم انه مش موجود في الشقة وما باتش فيها فرحت المرج ادور عليه هناك عند اختى وقالتلي انه كان تحت البيت ومشي فرحت عند سوبر ماركت في اول شارع بيت اختي عشان اشوف الكاميرات وبالفعل ظهر في الكاميرات وهو لابس بنطلون اسود وتيشيرت أسود كات وتحته تيشيرت أبيض نص كم ودخل بلوك كده حسب البيت عند اختي وبعديها اختفى من الكاميرات في الشارع اللي بيطلع من الشارع اللي فيه الكاميرات ومنعرفش دخل فين، واختفي فروحنا سألنا في الشارع ده محدش دلنا برده عليه فروحنا عملنا محضر تغيب في القسم وبعد كده اتبلغنا من القسم 22 أغسطس 2024 الساعة 4:00 صباحًا ان ابني متوفي واتقتل في بيت واندفن فيه حوالين المنطقة بتاعة بيت اختي وده كل اللي اعرفه وكل اللي حصل.

شقيق المجني عليه: والد المتهم اعترف بإخفاء الجثة أسفل حمام منزله

وقال شقيق الضحية: آخر مرة شفت محمد وأنا ذاهب لعملي فقام بتوصيلي لأول مرة وكان على غير عادته أنه يأتي معي.. أخبرني أحد أصدقاء محمد وأنا في عملي في منطقة بعيدة بتغيبه فأسرعت بالتوجه للبحث عنه وقمنا بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط سكن شقيقتي التي كان شقيقي “المجني عليه” كان قد ابلغ والدتي في آخر اتصال له بها أنه سيقوم بزيارة شقيقته وبالفعل شقيقتنا أكدت إنه كان أسفل منزلها.

وأضاف شقيق الضحية، أنه أخبر شقيقته أنه سيتوجه لمنزل صديق له بنفس المنطقة ثم يعود لها مرة أخري وأكدت كاميرات المراقبة أن شقيقي المجني عليه لم يخرج من المنطقة وسكن شقيقتي.

وتابع شقيق الضحية أنهم أثناء رحلة البحث تلقى اتصالا تليفونيا من مجهول قال له شقيقك في العبور تعالى استلمه.

وأوضح شقيق المجني عليه أنه بعد اكتشاف الجريمة من قبل رجال الشرطة اعترف والد المتهم وهو شريكه بالجريمة الذي قام بدوره باخفاء الجثة مع نجله في حمام منزلهم انه هو الذي كان يتصل بنا لتشتيتنا.

واختتم حديثه قائلا: أنا مش عارف هو عمل كده إزاي فيه وليه ده كله ده كان صاحب عمره، ولم يدور بينهم مشاكل سابقا، حسبي الله ونعم الوكيل وحق شقيقي مش هيضيع وننتظر القصاص العادل.

المتهم: كنت بعلم المجني عليه طريقة تنظيف السلاح

وقال المتهم إنه خلال زيارة صديقه له وأثناء تسامرهما كان يعرض عليه سلاح والده الناري، ويعلمه طريقة تنظيفه وفك الزناد.

وأضاف المتهم أنه أثناء ذلك خرجت من السلاح طلقة بالخطأ أصابت صديقه فسقط غارقا في دمائه، وعندما سمع والده صوت طلقات النار هرول إليه فوجد صديقه قد توفى.

وأشار المتهم إلى أنه استعان بوالده في التخلص من الجثة ودفناها تحت بلاط الحمام، ووضعا عليه خرسانة أسمنتية حتى لا يُكتشف أمرهما.

وكلفت نيابة شرق القاهرة الكلية المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

حبس عاطل بتهمة قتل صديقه ودفنه أسفل بلاط الحمام بالمرج

وكان مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من مسن يفيد فيه بتغيب ابنه منذ 5 أيام عن المنزل بعد أن خرج لمقابلة أصدقائه، على الفور شكل رجال المباحث فريق بحث.

بالتحري، تم التوصل إلى صاحب الشقة، وباستدعائه واستجوابه اعترف بأن الشاب المفقود كان يقيم لديه، ونشبت بينهما خلافات فتشاجرا وقتله دون قصد.

وأضاف أنه لم يعرف كيف يتخلص من الجثة فقام بإزالة بلاط الحمام، ثم دفن المجني عليه أسفل البلاط ووضع عليه مادة لمنع انتشار رائحة تحلل الجثة.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث بعد استصدار إذن من النيابة إلى الشقة، وتم العثور على جثة المفقود في الحمام أسفل البلاط، وتم استخراجها وتبين أنها في حالة تحلل.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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