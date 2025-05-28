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حوادث

تجديد حبس عامل متهم بقتل زميله في التجمع الأول

محكمة جنايات القاهرة،
محكمة جنايات القاهرة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة   تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل زميله في منطقة التجمع الأول 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، نتج عنها مصرع أحدهما.

وعلى الفور، انتقل فريق من رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين عاملين بسبب خلافات مالية بينهما، أقدم خلالها أحدهما علي طعن الآخر فأسقطه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم ثم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة التجمع الأول مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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