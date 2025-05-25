وزير الثقافة يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة كتاب مصر

استقبل مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ونقيب كتاب مصر، اليوم الأحد، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حيث جرى توقيع اتفاقية التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وأكد عبد الهادي في كلمته أن ثمن الفعل الثقافي مهما علا يظل أقل كثيرا من ثمن غياب الفعل الثقافي والرؤية الثقافية الواضحة الشاملة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعد واحدا من أهم إنجازات نقابة كتاب مصر، كما أنها تمثل تأكيدا على التعاون المثمر بين وزارة الثقافة وأهم مؤسسة من مؤسسات العمل الثقافي المدني في مصر.

ومن جانبه أكد هنو اعتزازه العميق بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والدور الذي تلعبه في تقديم الخدمة الثقافية، معبرا عن إيمانه العميق بأن طرق العمل قد تختلف، لكنها جميعا تلتقي على خدمة الثقافة المصرية، مؤكدا في الوقت ذاته اعتزازه العميق بشخص الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة وسعادته بالتعاون معه بشكل فردي ومع النقابة بشكل جماعي، ووجه الوزير حديثه إلى أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين قائلا: “وزارة الثقافة بيتكم، وتحقق أهدافها بتعاونكم البناء.”

حضر اللقاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق الذي هنأ الجانبين بهذه الاتفاقية، مذكرا بأن العالم كله يشعر بالتقدير العظيم تجاه الشخصية المصرية عامة والثقافة المصرية بشكل خاص.

وفي نهاية اللقاء كرم علاء عبد الهادي نقيب الكتاب وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو حيث قدم درع النقابة وشهادة التقدير.

وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الثقافة في مقدمتهم الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والدكتور طارق الكومي نقيب التشكيليين، ومن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الشاعر السيد حسن نائب رئيس النقابة والشاعر زينهم البدوي السكرتير العام والشاعر جابر بسيوني أمين الصندوق وعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والمستشار عبد الفتاح الكاشف نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة، والكاتب الصحفي أشرف أبو الريش المستشار الإعلامي للنقابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.