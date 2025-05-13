الثلاثاء 13 مايو 2025
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خطوات الحصول على أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2025

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2025، يبحث عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن خطوات الحصول على أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2025، بعد إعلان الوزارة إتاحتها.

أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2025

وأعلنت وزارة  التربية والتعليم عن إتاحة أرقام جلوس الدبلومات الفنية ومقر اللجان عبر الموقع الرسمي الوزارة.


ويمكن للطالب الإطلاع على رقم الجلوس ومقر اللجنة الخاصة به عن طريق الدخول بالايميل الموحد الخاص به عبر هذا  الرابط

 

جداول امتحانات الدبلومات الفنية

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

 

وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024 / 2025

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025.

للاطلاع على جداول الامتحانات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

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