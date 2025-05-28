تشيلسي يقلب الطاولة على ريال بيتيس ويتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

دوري المؤتمر الأوروبي، قلب تشيلسي الإنجليزي الطاولة أمام ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مييسكي، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح تشيلسي في قلب تأخره بهدف في الشوط الأول بنهائي دوري المؤتمر للفوز بنتيجة 4-1 ليتوج باللقب الأول في تاريخه بالبطولة.

أهداف مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس

وفي الدقيقة السابعة، أحرز عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس هدف فريقه الأول، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من الزلزولي سكنت أقصي الزاوية اليسرى.

وشهدت الدقيقة 65 تعادل تشيلسي بالهدف الأول عن طريق إنزو فرنانديز بضربة رأس بعد عرضية حريرية من كول بالمر.

وفي الدقيقة 70، سجل نيكولاس جاكسون يسجل الهدف الثاني لتشيلسي بضربة رأس جديدة بعد عرضية حريرية أخرى من بالمر.

وفي الدقيقة 83 عزز تشيلسي تقدمه بالهدف الثالث عن طريق جيدون سانشو.

وفي الدقيقة 90 +1 عزز مويسيس كايسيدو تفوق البلوز بالهدف الرابع.

اشتباكات بين جماهير تشيلسي وريال بيتيس

وشهدت بولندا اشتباكات بين جماهير الفريقين حيث تدخلت الشرطة وأسفرت عن اعتقال أربعة مشجعين إسبان حيث أوضحت الشرطة في بيان لها أن هؤلاء المشجعين تم احتجازهم بالقرب من ساحة السوق، وهي المنطقة المخصصة للمشجعين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأشارت إلى أن الوقائع حدثت مساء الثلاثاء ولاحقًا خلال الليل، لكنها لم تتطور إلى أحداث جسيمة بفضل الانتشار الكثيف لعناصر الشرطة الذين عملوا على الفصل بين المشجعين ذوي السلوكيات الأكثر عنفًا.

وجاء في البيان: في حوالي الساعة السابعة والنصف مساء، تدخلت عناصر الشرطة في ساحة السوق بفروتسواف للتعامل مع حادث وقع بين مشجعي الفريقين اللذين سيخوضان نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

معلومات عن ملعب نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025

ويعد ملعب "فروتسواف" في مدينة فروتسلاف البولندية، هو معقل فريق سلانسك فروتسواف، بطل الدوري البولندي مرتين.

تم بناء الملعب البلدي لمدينة فروتسواف ما بين 2009 و2011، وكلف بناؤه 188 مليون دولار.

ويتسع الملعب لأكثر من 40 ألف متفرج، وهو ثالث أكبر ملعب في البلاد.

وحجز تشيلسي مقعده في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه على ديور جاردن السويدي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في نصف النهائي.

فيما تأهل ريال بيتيس تأهل بعد مباراة مثيرة أمام فيورنتينا، حسمها بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

يذكر أن بطل دوري المؤتمر الأوروبي يتأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي في الموسم التالي، وذلك في حال عدم التأهل من خلال البطولات المحلية.

وكان ريال بيتيس احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما ضمن تشيلسي المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الرابع في البريميرليج.

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