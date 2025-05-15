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رياضة

ريال بيتيس يتعادل مع رايو فاليكانو 2/2 في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو، فيتو
رايو فاليكانو، فيتو

تعادل فريق ريال بيتيس مع مضيفه رايو فاليكانو بنتيجة 2-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني - الليجا.

أهداف مباراة رايو فاليكانو وريال بيتيس وترتيب الفريقين

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 59 نقطة في المركز السادس، فيما رفع رايو  فاليكانو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم رايو فاليكانو في الدقيقة 37 عن طريق خورخي دي فروتوس، وأضاف فلوريان لوجون الهدف الثاني 45+6.

وفي الدقيقة 51 سجل ريال بيتيس هدفه الأول عن طريق كوتشو هيرنانديز، فيما أدرك زميله  إيسكو التعادل من ضربة جزاء (60).

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رايو فاليكانو بيتيس ريال بيتيس الدوري الإسباني الليجا

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