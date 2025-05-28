بينهم مصر، مصدر دبلوماسي يكشف لـ فيتو تفاصيل زيارة وزراء خارجية عرب إلى رام الله

كشف مصدر دبلوماسى، إنه يتم التجهيز لاجتماع دولى رفيع المستوى فى نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين.

غزة، فيتو

اجتماع رام الله يضم أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ “فيتو” اليوم الأربعاء، أن وفدًا من وزراء الدول العربية بينهم وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى سوف يزور رام الله الأحد المقبل للتحضير للاجتماع الدولى.

الدكتور بدر عبد العاطى، فيتو

ونوه المصدر أن الوزراء المشاركين فى اجتماع الأحد فى رام الله مشكل من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية بشأن التطورات في قطاع غزة يتضمن وزراء خارجية مصر و السعودية والأردن ودول أخرى سيزور رام الله ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة نادرة الأحد المقبل، تحضيرًا لاجتماع دولي لترويج حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.

التحضيرات لمؤتمر حل الدولتين

وتأتي الزيارة المرتقبة بعد اجتماع موسع عقده أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية بشأن التطورات في قطاع غزة، الأحد، مع "مجموعة مدريد" وعددٍ من الدول الأوروبية، في العاصمة الإسبانية، حيث بحثوا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحضيرات لمؤتمر حل الدولتين.

وأفاد بيان مشترك، بأن اجتماع مدريد بحث "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع".

كما ناقش الاجتماع "التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا".

مؤتمر مدريد، فيتو

جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة

وشدد أعضاء اللجنة على "أهمية تنفيذ حل الدولتين على أساس القرارات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مثمنين في ذات السياق "جهود مجموعة مدريد والدول الأوروبية في دعم هذه المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والدائم".

وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، مؤكدين "أهمية إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لتلبية احتياجات سكان القطاع".

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن إدانتهم لـ"الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة"، مؤكدين "أهمية التصدي لكافة التعديات الإسرائيلية على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وجدد أعضاء اللجنة دعمهم لـ"جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وفقًا للخطة العربية لإعادة الإعمار التي تم اعتمادها في القمة العربية غير العادية بالقاهرة، ودعمهم للمؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في القاهرة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة حول إعادة إعمار قطاع غزة".

وزير الخارجية ونظيرة القطرى، فيتو

مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني

ونوّه أعضاء اللجنة بـ"الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية"، مجددةً "دعمها الثابت لجميع مايحقق مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني وكل مايضمن أمنه واستقراره وازدهاره".

وترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اللجنة العربية الإسلامية خلال الاجتماع، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي،و رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ورئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية محمد مصطفى، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ونائب وزير خارجية تركيا نوح يلماز.

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