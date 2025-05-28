الأربعاء 28 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث التحديات الإقليمية

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم إلى المملكة المغربية، في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

سبل دفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة لقاءات لوزير الخارجية مع كبار المسئولين المغاربة لبحث سبل دفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، فضلًا عن تبادل الرؤى إزاء التحديات الإقليمية ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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تعزيز العلاقات الثنائية التعاون الثنائي دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة مصر والمغرب

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