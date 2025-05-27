وزير الخارجية يشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي "المصري - الموريتاني" بنواكشوط

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم خلال زيارته إلى نواكشوط في افتتاح النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي المصري - الموريتاني المشترك، والذي انعقد تحت عنوان "تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين".

جاء ذلك بحضور كل من د. محمد سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، ومحمد ولد خالد وزير النفط، وزينب بنت احمدناه وزيرة التجارة والسياحة، وزين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وممثل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في المنتدى الاقتصادي المصري-الموريتاني.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لأن يمثل المنتدى نقطة انطلاق قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بمعدل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وموريتانيا، وتشجيع الشركات المصرية على النفاذ إلى السوق الموريتانية والمساهمة في الأنشطة التنموية المتاحة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشار وزير الخارجية إلى ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات كبيرة وإمكانيات بشرية وفنية ضخمة، والتي يمكن للجانب الموريتاني الاستفادة منها في المشروعات التنموية في موريتانيا، مبرزًا الشركات المصرية التي قدمت نماذج ناجحة في السوق الموريتانية.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مضيفًا أن المنتدى الاقتصادي المصري-الموريتاني يمثل حجر أساس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا الحرص على عقد المنتدى سنويًا بالتناوب بين البلدين، وبحيث يعقد بالتزامن مع اللجنة المشتركة المصرية-الموريتانية.

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