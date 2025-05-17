شهيدان جراء اقتحام الاحتلال بلدتين في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي كوبر وأبو شخيدم شمال رام الله بالضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

واستشهد فلسطينان بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مراكز وتكايا توزيع الطعام التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي إلى 68 مركزا وتكية.



الاحتلال يستهدف مراكز توزيع الغذاء بغزة

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه، أن الاحتلال استهدف 39 مركزا لتوزيع الغذاء والمساعدات و29 تكية طعام تقدم وجبات يومية للمحتاجين والجوعى.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه: الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين في قطاع غزة.

الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين في قطاع غزة



وتابع: هذا الاستهداف الممنهج أدى لاستشهاد مئات المواطنين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.



واستطرد: استمرار الصمت الدولي يعني مشاركة فعلية في هذه الإبادة الجماعية البطيئة لشعب أعزل محاصر.

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