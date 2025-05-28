مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2025 للطلاب المصريين والأجانب

تعتبر جامعة 6 أكتوبر، من أقدم الجامعات الخاصة في مصر، حيث أنشئت عام 1996، بالقرار الجمهوري رقم 243، وتقع على مساحة 40 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، وتضم عددًا كبيرًا من الكليات، يصل إلى 14 كلية.

ويتزايد البحث على الإنترنت عن كليات جامعة 6 أكتوبر، ومصروفاتها الدراسية، للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، خاصة بعد أن فتحت الجامعة باب التسجيل المبكر.

ونستعرض خلال هذا التقرير، كليات جامعة 6 أكتوبر ومصروفاتها الدراسية للعام الدراسي الجديد.

كليات جامعة 6 أكتوبر

تضم جامعة 6 أكتوبر، 14 كلية تنوعت ما بين العلوم الطبية والهندسية والإنسانية، وجاءت كالتالي:

كلية الطب البشري.

كلية الصيدلة.

كلية طب الأسنان.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية التمريض

كلية الهندسة.

كلية السياحة والفنادق.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية التربية.

كلية الاقتصاد والإدارة.

كلية الاعلام وفنون الاتصال.

كلية الحاسبات ونظم المعلومات.

كلية اللغات والترجمة.

كلية الفنون التطبيقية.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر

أعلنت جامعة 6 أكتوبر، عن مصروفاتها الدراسية بمختلف الكليات، للعام الدراسي الجديد 2025/2026 للطلاب المصريين والوافدين الأجانب وجاءت كالتالي:

أولًا: مصاريف جامعة 6 أكتوبر للطلاب المصريين:

كلية الطب: 105 ألف جنيه قسط أول، و71 ألف جنيه قسط ثاني.

كلية طب الأسنان: 90 ألف جنيه قسط أول، و58,500 ألف جنيه قسط ثاني.

كلية الصيدلة برنامج فارم دي: 62 ألف جنيه قسط أول، و41 ألف جنيه قسط ثاني.

كلية الصيدلة الإكلينيكية: 66 ألف جنيه قسط أول، و44 ألف جنيه قسط ثاني.

كلية العلاج الطبيعي: 56 ألف جنيه قسط أول، و37,500 ألف جنيه قسط ثاني.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 34 ألف جنيه قسط أول، و21 ألف جنيه قسط ثاني.

كلية التمريض العام والتخصصي: 35 ألف جنيه قسط أول، و10 آلاف قسط ثاني.

كلية الهندسة: 43 ألف جنيه قسط أول، و28,500 قسط ثاني.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 41 ألف جنيه قسط أول، و25 ألف جنيه قسط ثاني.

كلية الفنون التطبيقية برنامج تصميم داخلي وأساس: 40 ألف جنيه قسط أول، و25 ألف جنيه قسط ثاني.

كلية الفنون التطبيقية باقي الأقسام: 36,500 ألف جنيه قسط أول، و24 قسط ثاني.

كلية الاقتصاد برنامج إنجليزي: 40 ألف جنيه قسط أول، و20 ألف جنيه قسط ثاني.

كلية الاقتصاد برنامج عربي: 30 ألف جنيه قسط أول، و20 ألف جنيه قسط ثاني.

كلية اللغات والترجمة برنامج لغة إنجليزية: 35 ألف جنيه قسط أول، و20 ألف جنيه قسط ثاني.

كلية اللغات والترجمة باقي البرامج: 27,700 ألف جنيه قسط أول، و18,500 ألف جنيه قسط ثاني.

كلية الإعلام برنامج الاتصالات التسويقية: 35 ألف جنيه قسط أول، و20 ألف جنيه قسط ثاني.

كلية الإعلام برنامجي الإنتاج الإذاعي والصحافة الرقمية: 30 ألف جنيه قسط أول، و19,500 قسط ثاني.

كلية التربية: 24 ألف جنيه قسط أول، و14,500 قسط ثاني.

كلية السياحة والفنادق: 21 ألف جنيه قسط أول، و13,400قسط ثاني.

كلية السياحة والفنادق برنامج مع جامعة النمسا: 30 ألف جنيه قسط أول، و16,200 قسط ثاني.

كلية السياحة والفنادق برنامج إدارة وتشغيل المطاعم: 16,500 ألف جنيه قسط أول، و11 ألف جنيه قسط ثاني.

ثانيا: مصاريف جامعة 6 أكتوبر للطلاب الوافدين

حددت جامعة 6 أكتوبر مصروفاتها الدراسية، لطلاب الوافدين، للعام الدراسي الجديد 2025/2026، بالدولار الأمريكي وجاءت كالتالي:

كلية الطب: 7,500 دولار.

كلية طب الأسنان: 6,500 دولار.

كلية الصيدلة برنامج فارم دي: 5,600 دولار.

كلية الصيدلة الإكلينيكية:6,000 دولار.

كلية العلاج الطبيعي: 4,200 دولار.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 3,500 دولار.

كلية التمريض العام والتخصصي: 3,000 دولار.

كلية الهندسة: 4,200 دولار.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 3,500 دولار.

كلية الفنون التطبيقية باقي البرامج: 3,150 دولارًا.

كلية الاقتصاد برنامج إنجليزي: 3,700 دولار.

كلية الاقتصاد برنامج عربي: 2,800 دولار.

كلية اللغات والترجمة: 2,940 دولارًا.

كلية الإعلام: 2,800 دولار.

كلية التربية: 2,240 دولارًا.

كلية السياحة والفنادق: 2,240 دولارًا.

كلية السياحة والفنادق برنامج مع جامعة النمسا: 2,500 دولار.

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