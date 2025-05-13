لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على مصاريف جامعة القاهرة الأهلية

يتساءل الكثير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، عن مصاريف جامعة القاهرة الأهلية، منذ الإعلان عن بدء التسجيل المبكر للقبول بالجامعة، للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026.

وأعلنت جامعة القاهرة عن بدء التسجيل المبكر بجامعة القاهرة الأهلية، بمقر الجامعة بوصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، الأسبوع الماضي، وتوافد عدد كبير من أولياء الأمور من الراغبين في التحاق أبنائهم بالجامعة، لملء استمارة التسجيل والتعرف على التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة بجامعة القاهرة الأهلية.

تخصصات وكليات جامعة القاهرة الأهلية

كشفت جامعة القاهرة، عن التخصصات والبرامج الدراسية، وكليات جامعة القاهرة الأهلية، والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة، والتي جاءت كالتالي:

بكالوريوس الطب والجراحة

بكالوريوس طب الأسنان

بكالوريوس الصيدلة – صيدلة إكلينيكية

بكالوريوس علاج طبيعي

بكالوريوس التمريض

بكالوريوس الهندسة الكهربية وهندسة الطاقة المتجددة

بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام

بكالوريوس هندسة إدارة المشروعات والبنية التحتية

بكالريوس الشبكات والأمن السيبراني

بكالوريوس هندسة البرمجيات

بكالوريوس الذكاء الاصطناعي

بكالوريوس التقنية الحيوية

بكالوريوس الكيمياء الحيوية (الميكروبيولوجي)

بكالوريوس الفيزياء الحيوية الطبية

بكالوريوس إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية

بكالوريوس المحاسبة باللغة الإنجليزية

بكالوريوس التأمين باللغة الإنجليزية

بكالريوس الإحصاء وعلوم البيانات

بكالوريوس اقتصاد التكنولوجيا المالية

بكاوريوس العلوم الاجتماعية الرقمية

بكالوريوس السياسات العامة

بكالريوس السياسات الدولية والأمنية

بكالوريوس دراسات المنطقة العربية والشرق الأوسط

بكالوريوس الإعلام

ليسانس الحقوق باللغة الإنجليزية

بكالوريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية

وتداول بعض أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة بمصروفات كليات جامعة القاهرة الأهلية، للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وجاءت كالتالي:

الطب البشري 240 ألف جنيه

طب الأسنان من 170 إلى 180 ألف جنيه

الصيدلة الإكلينيكية 120 ألف جنيه

العلاج الطبيعي 120 ألف جنيه

حاسبات ومعلومات 90 ألف جنيه

الكليات الأدبية (اقتصاد وتربية وإعلام وحقوق) 60 ألف جنيه

مصدر ينفي صحة القائمة المتداولة بأسعار مصروفات جامعة القاهرة الأهلية

ونفى مصدر مطلع بجامعة القاهرة، صحة القائمة المتداولة والخاصة بـمصاريف جامعة القاهرة الأهلية، مؤكدا أن الجامعة لم تعلن عن مصروفاتها رسميا حتى الآن.

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، إلى أن جامعة القاهرة الأهلية، لن تعلن عن مصروفاتها بشكل رسمي، إلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء ببدء التشغيل الفعلي للجامعة، وبدء إجراءات القبول الفعلي بها.

وأهاب المصدر بأولياء الامور والطلاب، عدم الانصياع إلى الصفحات والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لشائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن أي معلومات تخص جامعة القاهرة الأهلية، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر صفحة الجامعة الرسمية، وصفحة جامعة القاهرة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.

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