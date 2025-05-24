رئيس جامعة دمنهور يتفقد سير الامتحانات بالكليات التابعة (صور)

تفقد الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، اليوم السبت، لجان الامتحانات بكليات "الآداب، التربية، التربية للطفولة المبكرة، العلوم، التمريض"، حيث يؤدي الامتحانات ما يقرب من 53 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية الامتحانات ونهايتها، والجداول المعلنة بالكليات.

رئيس جامعة دمنهور يتابع سير الامتحانات، فيتو

خلال جولته، اطمأن "ترابيس" على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، وانتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات بالكليات، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافى لكل امتحان، وضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب، وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات.

كما اطمأن رئيس الجامعة على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة، فضلا عن إعداد وتهيئة اللجان الخاصة بالطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات بسهولة ويسر، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على أن تولي الطلاب من ذوي الهمم اهتمامًا خاصًا، إيمانًا بدورهم المهم في المجتمع ودعم قدراتهم.

"ترابيس" يستطلع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة



وحرص "ترابيس" خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب بمختلف الكليات حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، ومدى كفاية الوقت المخصص للإجابة، مشيدا بالانضباط والهدوء الذي تشهده اللجان، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

من جانبه أكد رئيس جامعة دمنهور التزام إدارة الجامعة بمواصلة تطوير العملية التعليمية وتحسين تجربة الطلاب الأكاديمية، لافتا إلى أن إدارة الجامعة تسخر كامل إمكانياتها وطاقاتها الإدارية لدعم الطلاب وتهيئة المناخ المثالي لهم خلال فترة الاختبارات، مشيرا إلى أن الامتحانات تجرى في هدوء وانتظام داخل مختلف كليات الجامعة، دون رصد أية معوقات تذكر حتى الآن، مؤكدا أن الجامعة تتابع بشكل يومي تنفيذ الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب، والالتزام الكامل بالقواعد التي تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص، مشددا على ضرورة بدء أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة، وسرعة إعلان النتائج بعد انتهاء عمليات الرصد والمراجعة الدقيقة.





رئيس جامعة دمنهور يتابع سير الامتحانات، فيتو

"ترابيس" يلتقي طلاب دورات التربية العسكرية



على هامش جولته؛ التقى "ترابيس" بعدد من الطلاب المشاركين بدورة التربية العسكرية بالجامعة، موجها لهم الشكر على التزامهم وتواجدهم في هذه الدورات التي تهدف إلى بناء شخصية وطنية في المقام الأول، ثم الوسطية التي تجمع بين الرياضة والعلوم والفنون، مؤكدا أن الشباب هم مستقبل البلاد، وأنه لابد من إعداد الشباب الإعداد الجيد وتهيئة كافة الظروف المتاحة للإبداع والتميز والابتكار ليصبحوا قادرين على مواصلة مسيرة التنمية داخل البلاد في جميع المجالات.

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