وفد طلابي من هندسة دمنهور يشارك في فعاليات ملتقى "موبيليتي توك"

شارك وفد ضم ٥٠ طالبًا من طلاب كلية الهندسة بجامعة دمنهور في فعاليات ملتقى "موبيليتي توك" لطلاب الجامعات، والتي تنظمها شركة سينمس موبيلتي بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة ولجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والنقل، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة ـ نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد خيرت ـ عميد كلية الهندسة.

من جانبه أعرب "ترابيس" عن سعادته لمشاركة طلاب الجامعة في هذا الملتقى الهام الذي يمثل نموذجًا فعالًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات، في خطوة محورية لدعم رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم الهندسي، وربط مخرجاته بسوق العمل، وتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق الصناعي، بهدف تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وإعداد كوادر هندسية قادرة علي قيادة وصناعة المشروعات القومية العملاقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تشهد في الوقت الراهن طفرة تنموية غير مسبوقة في قطاع النقل.



هذا وقد أكد "ترابيس" أن جامعة دمنهور تحرص على دعم الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الجانب الأكاديمي في بالصناعة، وربط التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، واتاحة الفرصة أمام الطلاب للتفاعل مع الخبرات العالمية لتخريج جيل قادر علي المنافسة بكفاءة في سوق العمل المحلي والدولي، وهو ما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.



فيما أوضح "عميد كلية الهندسة" أن الملتقى تناول مستقبل النقل الذكي وسبل تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية عالية السرعة، مضيفا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن أن شركة سيمنز قدمت منحة برمجيات هندسية لثلاث جامعات مصرية، استفاد منها أكثر من 35,000 طالب، شملت المنحة أدوات متقدمة في مجالات التصميم الرقمي، التصنيع، وإدارة دورة حياة المنتج، مما أتاح للطلاب التدريب على التقنيات المستخدمة عالميا في صناعات متقدمة مثل الفورمولا 1 واستكشاف الفضاء، لافتًا إلى أن شركة سيمنس تمثل الشريك الإستراتيجي في تحالف القاهرة الكبرى.

من جانبهم أعرب الطلاب المشاركون عن بالغ سعادتهم وفخرهم للمشاركة في هذا الملتقى الذي أضاف لهم كثيرا واستفادتهم من المعلومات القيمة التي تم طرحها ومناقشتها خلال الملتقى.

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