جامعة دمنهور تشارك في فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe"

شهدت الدكتورة منال مصطفى ـ نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث، فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا" لعام 2025، برعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وقد نُظِّمَ هذا الحدث بالتعاون بين الوزارة ووفد الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



نائب رئيس جامعة دمنهور ببرنامج أفق أوروبا، فيتو



من جانبها أعربت الدكتورة منال مصطفى عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا" لعام 2025، وسط نخبة من قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأكاديمية البحث العلمي وأساتذة الجامعات.

وأشادت باعتماد مصر رؤية جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي في عام 2023، تضع جودة التعليم والبحث والابتكار في قلب جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن التعاون الدولي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لهذه الرؤية، لما يُتيحه من استثمار للخبرات العالمية ودفع لعجلة التغيير المؤثر.



كما أوضحت نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث أنه على هامش إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا" لعام 2025، تم تنظيم ورشة عمل متخصصة حول فرص التمويل والشراكات البحثية المتاحة بالبرنامج، لاستعراض ما يتيحه الانضمام للبرنامج من فرص تمويل وشراكات بحثية وصناعية جديدة.

شهدت الورشة عدة جلسات ألقت الضوء على محاور البرنامج الثلاثة: إمكانية تنسيق المشروعات، والوصول المباشر إلى منح المجلس الأوروبي للبحوث (ERC)، وآليات دعم وأدوات مجلس الابتكار الأوروبي (EIC)، بما يعزز تنافسية الباحثين والشركات المصرية.

كما تم استعرض خطوات إعداد مقترح تنافسي وفق معايير "أفق أوروبا"، وإدارة المشروعات الدولية بكفاءة بدءًا من تشكيل فريق العمل البحثي وحتى متابعة الأثر، وتم تقديم شرح تفصيلي حول إمكانيات البرنامج، ومَن يمكن الاستفادة منه، وخطوات التقديم، والشروط والمؤهلات المطلوبة، والمجالات والتخصصات، وفرص التمويل المتاحة للباحثين ورواد الأعمال، هذا فضلا عن النقاش المفتوح الذي شهدته الورشة لإتاحة الفرصة للباحثين ورواد الأعمال لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول برنامج "أفق أوروبا".

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