رفع درجة الاستعداد بمستشفيات البحيرة استعدادا لعيد الأضحى

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة للمديرية على مستوى المحافظة، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين خلال أيام العيد، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، برفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الدكتور السيد عبد الجواد إلى أن المديرية قد إتخذت عدة إجراءات للإستعداد لإستقبال العيد ومنها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، إلى جانب توفير جميع فصائل الدم وأكياس البلازما في مراكز وبنوك الدم، واستمرار تواجد جميع التخصصات الطبية والفرق التمريضية على مدار الساعة، لتقديم الرعاية اللازمة لأي حالات طارئة.

بالإضافة إلى توفير الأمصال واللقاحات الوقائية، خاصةً لمواجهة حالات لدغ العقارب والثعابين وعضّ الحيوانات، وتوزيعها بشكل مناسب على أماكن تقديم الخدمة الطبية بجميع مراكز المحافظة واستمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية، وربطها بكافة غرف الأزمات الفرعية بالمستشفيات لتقديم الدعم الفوري والتعامل مع أي طارئ، والتأكد من انتظام العمل وفق جداول الطوارئ، ومتابعة توافر الأكسجين بالمستشفيات وخزاناته، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لها.

وايضًا إستمرار أعمال إدارة الوقاية والرقابة الصحية، من خلال تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم، ومحلات الجزارة، وشوادر الذبح، وثلاجات حفظ اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض ومدى مطابقته للاشتراطات الصحية، وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتحقق من أن العاملين في المنشآت الغذائية لديهم شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والمرور على السلاسل التجارية الكبرى والمصانع والمخازن وثلاجات اللحوم، لضمان سلامة المعروض والتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

بالإضافة إلى تكثيف المرور على المتنزهات وأماكن التجمعات وأماكن إقامة صلاة العيد، إلى جانب المرور على حمامات السباحة وخزانات مياه الشرب ووحدات معالجة المياه المستخدمة في الغسيل الكلوي، وإجراء القياسات الحقلية بصفة يومية، على مدار أيام العيد، بجميع أنحاء المحافظة واستمرار العمل في قطاعات الحوكمة، الطب الوقائي، العلاج الحر، والرقابة الداخلية، لضمان الإلتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية، ومتابعة انتظام العمل داخل المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، خلال إجازة العيد.

وتفعيل دور فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي في تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين خلال أيام العيد، وتقديم الإرشادات الضرورية لحمايتهم من أي مخاطر صحية.

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