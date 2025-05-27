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ختامها مسك، آراء طلاب ثانية ثانوي بالبحيرة في امتحان الرياضة البحتة (فيديو)

طلاب الصف الثاني
طلاب الصف الثاني الثانوي، فيتو

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة البحيرة منذ قليل امتحاني الرياضة البحتة للقسم العلمي والرياضة العامة للقسم الأدبي وذلك في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال طلاب القسم العلمي عقب الخروج من اللجان: إن امتحان الرياضة البحتة جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط.

 

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتظام سير الامتحانات ومتابعة أداء الطلاب الاختبارات، والالتزام بالتعليمات، إضافة إلى توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية. 

 

 

وكانت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية استعدت لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025 لـ صفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية والشهادات العامة المحلية، والتي استمرت حتى اليوم 27 مايو، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

 وحرصت مديريات التربية والتعليم على عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسئولي الأمن والمتابعة والشئون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

 تشكيل غرف عمليات فرعية 

وشددت المديريات على تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

مواجهة أعمال الغش بامتحانات الترم الثاني 

كما شددت المديريات على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

 

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امتحانات البحيرة محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم الصف الثاني الثانوي

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